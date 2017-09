Vozilla - pierwsza w Polsce wypożyczalnia "elektryków"

We Wrocławiu rusza pierwsza w Polsce Miejska Wypożyczalnia Samochodów Elektrycznych pod marką VOZILLA. Już od listopada wrocławianie będą mogli poruszać się po mieście autami elektrycznymi na minuty.

Zdjęcie Flota VOZILLI składa się głównie z Nissanów Leafów /

Dużo wcześniej niż pierwotnie zakładano, bo już na początku listopada będzie można skorzystać we Wrocławiu z Miejskiej Wypożyczalni Samochodów Elektrycznych VOZILLA, która obok wypożyczalni rowerów miejskich oraz miejskich autobusów i tramwajów będzie stanowić nowoczesne uzupełnienie systemu komunikacyjnego miasta. Docelowo do dyspozycji wrocławian i turystów będzie 200 samochodów, w tym 190 osobowych Nissanów Leafów oraz 10 dostawczych. Usługa będzie realizowana w systemie free floating, auto na minuty. Dla użytkownika oznacza to usługę "all inclusive" - w ramach opłaty zawarte są koszty rezerwacji, jazdy i parkowania.

Reklama

W październiku operator usługi przeprowadzi ostatnie testy systemu. Miasto natomiast wyznaczać będzie dedykowane VOZILLI miejsca parkingowe. Kilkaset aut elektrycznych na wrocławskich drogach, dzięki zerowej emisji CO2, pomoże poprawić jakość powietrza. Jak pokazały doświadczenia z innych europejskich miast współdzielenie aut, czyli car-sharing może przyczynić się do zmniejszenia korków w mieście. Badania wykazują, że 1 pojazd współdzielony w ramach car-sharingu może zastąpić od 9 do 13 prywatnych samochodów i tym samym zwiększyć miejską przestrzeń.

Wszystkie szczegóły na temat zasad funkcjonowania Miejskiej Wypożyczalni Samochodów Elektrycznych VOZILLA przekaże operator usługi firma Enigma podczas briefingu w najbliższy wtorek (3 października) o godz. 10.00 w Infopunkcie Barbara przy ul. Świdnickiej 8B.

Pełna prezentacja aut i systemu nastąpi w połowie października. Od tego momentu będzie można zapisywać się do wypożyczalni, jak również brać udział w testach. Już teraz wiadomo, że system i auta będzie można przetestować również w dwa ostatnie weekendy października (21-22.10 oraz 28-29.10) podczas dni otwartych Miejskiej Wypożyczalni Samochodów Elektrycznych VOZILLA w kilku wybranych punktach Wrocławia m.in. na pl. Solnym, pl. Wolności czy w okolicach pl. Grunwaldzkiego.

VOZILLA jest efektem podpisanej w lutym br. umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym między samorządem a firmą Enigma. Współpraca zakłada uruchomienie Miejskiej Wypożyczalni Samochodów Elektrycznych w przeciągu 12 - 15 miesięcy. Umowa obowiązuje przez 5 lat. To pierwszy tego typu projekt w Polsce.