Kolejny darmowy punkt ładowania dla "elektryków"

Posiadacze samochodów elektrycznych mogą za darmo naładować swoje samochody przy siedzibie Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW) w Jastrzębiu Zdroju. Przed budynkiem, w którym urzęduje m.in. zarząd spółki, zainstalowano stację szybkiego ładowania aut zasilanych akumulatorami.

"Na całym świecie, również w Polsce, widać rosnące zainteresowanie pojazdami elektrycznymi. Nowa stacja ładowania zainstalowana przez JSW to kolejny krok w stronę popularyzacji pojazdów elektrycznych i zwrócenia uwagi na proekologiczny aspekt transportu" - skomentował w poniedziałek Daniel Ozon, pełniący obowiązki prezesa Jastrzębskiej Spółki Węglowej.

W czerwcu br. spółka kupiła dwa samochody elektryczne, którymi pracownicy przemieszczają się pomiędzy kopalniami oraz urzędami. Auta są tanie w utrzymaniu; przejazd kosztuje kilka razy mniej, niż tradycyjnym samochodem z silnikiem spalinowym. Przedstawiciele JSW wyliczyli, że koszt jazdy to około 5 groszy za kilometr, czyli 5 zł za 100 km.

JSW jest pierwszą firmą górniczą, która w ten sposób zaangażowała się w propagowanie ekologicznego transportu. Z ładowarki przed siedzibą JSW skorzystali już pierwsi kierowcy - także ci, którzy załatwiali interesy w siedzibie JSW. "To bardzo wygodne; podłączam samochód do stacji ładowania i idę na rozmowy biznesowe. Po powrocie odpinam wtyczkę i wracam samochodem do swojej firmy" - powiedział przedsiębiorca Jarosław Jarzyna.

Dotąd w aglomeracji śląskiej działało pięć stacji ładowania, w tym trzy w Katowicach: w Galerii Katowickiej, na stacji paliw Orlen 3 Stawy (ul. Murckowska) i przy sklepie Ikea, a ponadto przy porcie lotniczym Katowice Airport w Pyrzowicach oraz przy salonie Nissana w Sosnowcu. Stacja przy siedzibie Jastrzębskiej Spółki Węglowej jest szóstą; działa w Jastrzębiu-Zdroju przy al. Jana Pawła II, 4. Wszystkie ładowarki są dostępne za darmo.