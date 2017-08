Autonomiczny samochód... rozwozi pizzę

Ford w nietypowy sposób przekonywać chce Amerykanów do zalet samochodów autonomicznych. W ramach testów drogowych prototypowe pojazdy tego typu służyć mają do... rozwożenia pizzy!

Nietypowy program testowy ruszyć ma z początkiem września w mieście Ann Arbor położonym około 60 km od rodzinnego dla Forda Detroit.

Projekt powstał przy współpracy z jedną z lokalnych sieci pizzerii - Domino. Do przewozu pizzy posłużyć ma amerykański Ford Fusion (czyli europejskie Mondeo) w prototypowej odmianie autonomicznej. Oprócz szeregu czujników systemu samodzielnej jazdy w pojeździe zamontowano też podgrzewacz dla przewożonej pizzy, na tylnym prawym słupku C pojawił się specjalny tablet. Dzięki niemu odbierający zamówienie będzie mógł nawiązać połączenie z pojazdem i odebrać jedzenie.

Zamawiający posiłek informowani będą o statusie zamówienia smsami. Pierwszy z nich wysłany zostanie zaraz po jego przyjęciu. Kolejnego klient otrzyma w momencie, gdy zamówienie opuści pizzerię. Ostatni, trzeci,- sms zawierać będzie kod dostępowy do pojazdu. Po jego wpisaniu na ekranie tabletu otwarta zostanie szyba prawych tylnych drzwi, dzięki czemu będzie można odebrać pizzę.

Sprzęgnięte z automatem wydającym czujniki pojazdu monitorować będą zachowanie odbierającego posiłek. Ford stara się bowiem zgromadzić jak najwięcej danych dotyczących interakcji między światem autonomicznych pojazdów, a przyszłymi klientami. Gdy system wykryje, że odebranie jedzenia sprawia zamawiającemu trudności z zewnętrznych głośników pojazdu generowane mają być przydatne wskazówki.

Póki co nie wiadomo, czy nowy sposób dostawy pizzy przypadnie do gustu Amerykanom. Jego najsłabszym ogniwem jest bowiem sam zamawiający, który będzie musiał opuścić wygodne cztery kąty i samodzielne udać się do pojazdu po odbiór pizzy. Projekt ma jednak na celu zebranie jak największej ilości danych dotyczących zarówno samych pojazdów i ich uczestnictwa w ruchu, jak i interakcji z przyszłymi klientami.