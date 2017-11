Uwaga, na dystrybutorach pojawi się cyfra "5"...

W przyszłym tygodniu litr benzyny 98-oktanowej zdrożeje do ok. 5 zł - prognozują analitycy rynku paliwowego. Dodali, że więcej zapłacimy też za olej napędowy.

Zdjęcie Tak drogo na stacja nie było już dawno /Piotr Jędzura /Reporter

Według ekspertów portalu e-petrol na stacjach średnie ceny benzyny 98-oktanowej "znajdą się zapewne w widełkach 4,97-5,09 zł/l".

Reklama

"W cenach benzyny Pb95 pojawia się natomiast prognoza na poziomie 4,65-4,77 zł/l. Olej napędowy także będzie drożeć i znajdzie się w przedziale 4,54-4,65 zł/l. W przypadku autogazu oczekujemy cen w rejonie 2,13-2,20 zł/l" - wskazali. Jak dodali, to "dopiero początek wzrostowego biegu cenowych wykresów".

W ocenie e-petrol argumentem przemawiającym za wysokimi cenami ropy jest m.in. powszechne przekonanie, że na najbliższym posiedzeniu OPEC, zaplanowanym na koniec listopada, członkowie kartelu zdecydują o przedłużeniu okresu obowiązywania porozumienia w sprawie ograniczenia wydobycia.

Eksperci z BM Reflex przypomnieli natomiast, że od końca października na krajowym rynku paliw widać pogorszenie nastrojów, ale ten tydzień na stacjach przynosi największe i niekorzystne zmiany dla kierowców. "Benzyny drożeją średnio o 10 - 11 gr/l, olej napędowy o 11 gr/l i autogaz o 4 g/l. W ciągu ostatnich trzech tygodni benzyny zdrożały o ok. 17 gr/l, diesel o ok. 19 gr/l, a LPG o ok. 7 gr/l" - napisali. Dodali, średnio za litr benzyny bezołowiowej 95 płacimy 4,73 zł, benzyny bezołowiowej 98 - 5,02 zł, oleju napędowego - 4,61 zł i autogazu - 2,18 zł/l.

Według BM Reflex ceny paliw na stacjach są najwyższe od marca tego roku.

"Jeśli w następnym tygodniu sytuacja na rynku ropy ustabilizuje się to w III dekadzie listopada ceny na stacjach nie powinny już rosnąć" - oceniło BM Reflex.