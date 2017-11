Znicz 2017. Na drogach bezpieczniej niż rok temu

​Od piątku na drogach zginęły 42 osoby, 618 zostało rannych. Komenda Główna Policji podaje najnowsze statystyki akcji "Znicz".

Zdjęcie Porządku na drogach pilnowała nie tylko policja, ale i żandarmeria wojskowa /Jacek Turczyk /PAP

Jak poinformował nadkomisarz Radosław Kobryś z Biura Ruchu Drogowego KGP, mimo niekorzystnej aury na drogach jest bezpieczniej niż rok temu.



- Od piątku mieliśmy 511 wypadków. Mimo wszystko jest bezpieczniej niż rok temu, co nie zmienia faktu, że powodu do dumy nie ma - powiedział IAR Radosław Kobryś. Dodał, że dużym problemem na drogach wciąż są nietrzeźwi. Od środy zatrzymano 1584 kierujących pod wpływem alkoholu. - To mniej niż w roku ubiegłym co oznacza, że ludzie są bardziej świadomi zagrożeń ale wciąż liczba ta jest niepokojąca - dodał.



Policyjna akcja "Znicz 2017" rozpoczęła się w piątek zakończy się dziś wieczorem co oznacza, że jeszcze dziś trzeba się spodziewać wzmożonych kontroli. Równoległe z akcją "Znicz" w tym roku trwa wspólna akcja policjantów i duchownych pod hasłem "Nie zabijaj". Funkcjonariusze apelują do kierowców o rozwagę. Do pieszych o noszenie odblasków.

Polskie Radio włączyło się w akcję bezpieczeństwa na drogach w związku z dniem Wszystkich Świętych. Informacje o ruchu samochodowym pojawiają się w programach Polskiego Radia i w portalu polskieradio.pl. Od piątku na stronach portalu znajduje się też - zachęcający do ostrożnej jazdy - spot przygotowany we współpracy z Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym.