​Przeładunkiem części przewożonych płyt kamiennych na inny pojazd i wszczęciem postępowania administracyjnego wobec przewoźnika oraz podmiotu, który dokonał załadunku zakończyła się kontrola drogowa ciągnika siodłowego z naczepą.

Zdjęcie Wiózł 10 ton ładunku za dużo /ITD

Inspektorzy z WITD w Bydgoszczy we wtorek, 4 lipca 2017 roku zatrzymali do kontroli samochód ciężarowy z naczepą, na której przewożono płyty kamienne.



Ważenie wykazało, iż rzeczywista masa całkowita pojazdu wynosi 49,53 t, co oznacza, że na pojeździe umieszczono niemalże 10 ton ładunku za dużo! Żeby kierowca mógł kontynuować jazdę, przewoźnik musiał zapewnić przeładunek części płyt na inny pojazd. Do tego celu potrzebny był specjalistyczny sprzęt.



Konsekwencją tej kontroli jest też postępowanie administracyjne wszczęte wobec przedsiębiorcy wykonującego przewóz oraz podmiotu, który dokonał załadunku tak dużej ilości płyt kamiennych.