Ten autokar nie nadawał się do jazdy

​Przypadki losowe się zdarzają, ale gdy po dzieci podjeżdża autokar z pękniętą tarczą hamulcową, świadczy to o dużej nieodpowiedzialności dorosłych.

Zdjęcie W autokarze była pęknięta tarcza hamulcowa /ITD

Inspektorzy z wielkopolskiego WITD przeprowadzili kontrolę autokaru, który miał wyjechać z dziećmi na wycieczkę. Sprawdzenie przeprowadzone przez inspektorów wykryło poważną usterkę techniczną, często trudną do zauważenia. Okazało się, że w przednim prawym kole jest pęknięta tarcza hamulcowa.



Pęknięcie było na tyle duże, że podczas awaryjnego hamowania mogło dojść do zablokowania koła. Inspektorzy zatrzymali dowód rejestracyjny pojazdu oraz nie dopuścili go do dalszej jazdy. Kierowca został ukarany mandatem karnym, a na miejsce zbiórki dzieci przewoźnik podstawił inny, sprawny już, autokar.

Zdjęcie Tarcza mogła zablokować koło / ITD