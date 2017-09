Podsumowanie wakacji na drogach. Tragiczna śmierć inspektora ITD

W okresie tegorocznych wakacji inspektorzy Inspekcji Transportu Drogowego dbali o bezpieczeństwo na polskich drogach. Były to głównie kontrole autokarów i ciężarówek, jak również kontrole prędkości z wykorzystaniem stacjonarnych urządzeń rejestrujących.

Dla Inspekcji Transportu Drogowego smutny okazał się koniec wakacji. 28 sierpnia w trakcie wykonywania czynności służbowych zginął tragicznie inspektor z Łódzkiego Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego. Został śmiertelnie potrącony przy wjeździe na parking przez 25-letnią kierującą samochodem osobowym, która według wstępnych ustaleń jechała z nadmierną prędkością.



W ramach działań "Bezpieczny Autokar - Wakacje 2017" inspektorzy skontrolowali 2020 autokarów. Porównując dane z ubiegłego roku widoczny jest wzrost przeprowadzonych kontroli o blisko 420 autokarów. Inspekcja nałożyła w tym okresie około 625 mandatów karnych na kierowców. Oznacza to wzrost w stosunku do ubiegłego roku o ponad 6%.



W wyniku przeprowadzonych kontroli inspektorzy zatrzymali 105 (5,2% wszystkich kontroli) dowodów rejestracyjnych, z czego w 26 przypadkach (1,3% wszystkich kontroli) wydano zakaz dalszej jazdy ze względu na stwierdzony fatalny stan techniczny.



Dowody rejestracyjne były zatrzymywane m.in. za nieszczelny układ hamulcowy, wycieki płynów eksploatacyjnych, usterki układu kierowniczego i zawieszenia, zbyt zużyty bieżnik opon.

Porównując te dane z rokiem 2016 zauważalny jest nieznaczny wzrost liczby zatrzymanych dowodów rejestracyjnych i wydanych zakazów dalszej jazdy. Pomimo wykrywanych w czasie wakacji naruszeń, należy zauważyć, że generalnie kontrolowane autokary były w dobrym stanie technicznym.



- Podczas kontroli inspektorzy szczególną uwagę zwracali też na czas pracy kierowców, ponieważ przemęczenie stanowi bardzo duże zagrożenie na drodze. Rażącym przykładem nieodpowiedzialności kierowców była kontrola przeprowadzona przez WITD w Krakowie w wyniku której nie dopuszczono do dalszej jazdy trzech kierowców, którzy właśnie wrócili z Macedonii i zamierzali wyruszyć w kolejną podróż do Bułgarii. Kierowcy przebywali w autobusie od środy, 28 czerwca 2017 r. do 30 czerwca 2017 r., odpoczywając jedynie 2 godziny! - podkreślił Główny Inspektor Transportu Drogowego Alvin Gajadhur.



Podobna sytuacja wystąpiła podczas kontroli WITD w Katowicach. Tym razem kierowcy prowadzili pojazd bez odpoczynku niemal 40 godzin, na trasie Polska - Włochy - Polska.

Niechlubnym "rekordem" wykazał się również turecki kierowca ciężarówki, który w ciągu 28 dni poprzedzających kontrolę codziennie naruszał zasady dotyczące czasu pracy, przerw i odpoczynku. W tym czasie skrócił np. 20 razy odpoczynek dzienny, przy czym zdarzało się, że w ciągu doby odpoczywał zaledwie 2,5 godziny!



Kolejnym zagrożeniem, byli kierowcy pojazdów ciężarowych znajdujący się po spożyciu alkoholu lub nietrzeźwi. Z takimi przypadkami spotkali się między innymi inspektorzy WITD w Poznaniu, WITD w Szczecinie, WITD w Gorzowie Wielkopolskim, WITD W Katowicach czy WITD w Radomiu, gdzie kierowca miał ponad 2,5 promila alkoholu, a dodatkowo przewożony ładunek - palety - spiął tylko jednym pasem, co mogło doprowadzić do ich przemieszczenia lub nawet upadku.



Podczas tegorocznych wakacji inspektorzy spotkali się również z przypadkami manipulacji w zapisach tachografów rejestrujących czas pracy kierowców, czy przypadkami przeładowanych pojazdów, co jest jedną z głównych przyczyn degradacji polskich dróg.



Wzrosła liczba zarejestrowanych przekroczeń dopuszczalnej prędkości. Stacjonarne urządzenia (fotoradary, odcinkowe pomiary prędkości, rejestratory przejazdu na czerwonym świetle) zarejestrowały o ponad 12% więcej wykroczeń niż podczas ubiegłorocznych wakacji.



Z początkiem roku szkolnego 2017/18 Inspekcja Transportu Drogowego będzie prowadziła wzmożone kontrole gimbusów i autobusów szkolnych w ramach akcji "Bezpieczna droga do szkoły". Celem tych działań będzie zapewnienie maksymalnego bezpieczeństwa dzieciom w drodze do szkoły.