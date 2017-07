Kolejne zdarzenie z udziałem kolumny BOR. Tym razem bez ofiar

Nikt nie ucierpiał w kolizji kolumny BOR na rondzie Waszyngtona w Warszawie - poinformowało PAP biuro prasowe BOR. Rzecznik KSP podkom. Sylwester Marczak podał, że na miejscu działania prowadzą policjanci wydziału ruchu drogowego.

Zdjęcie A już wydawało się, że seria wypadków i kolizji się skończyła... /Wojciech Stróżyk /Reporter

Jak poinformowało biuro prasowe BOR, do zdarzenia doszło ok. godz. 12.05 podczas przejazdu kolumny BOR - inny uczestnik ruchu drogowego poruszający się w tym samym kierunku, co kolumna BOR, lekko "otarł się" o samochód Biura Ochrony Rządu.

Reklama

Według BOR kolumna jechała na zasadach uprzywilejowanych i poruszała się na zielonym świetle. "Nikomu nic się nie stało. Zgodnie z procedurą kolumna pojechała dalej, a samochody, które uczestniczyły w zdarzeniu, pozostały na miejscu w oczekiwaniu na ustalenia policji" - poinformowało biuro prasowe BOR.

"Z uzyskanych informacji wynika, że przeprowadzone na miejscu zdarzenia czynności wskazały - zdaniem policji - że sprawcą zdarzenia jest kierowca auta cywilnego. Jednocześnie, w związku z odmową przyjęcia mandatu, sprawa została skierowana do sądu" - napisano na Twitterze.



Odmowa przyjęcia mandatu oznacza, że obarczony winą kierowca cywilny nie poczuwa się do winny i będzie swoich racji dochodził przed sądem.