Jesteś pieszym? Nie zapomnij o odblaskach!

W niedzielę w Suchowoli (woj. lubelskie) doszło do potrącenia pieszego. Niestety pomimo pomocy medycznej mężczyzny nie udało się uratować. 56-latek zmarł w szpitalu kilka godzin po zdarzeniu. Kierujący był trzeźwy.

Do zdarzenia doszło w niedzielę ok. godziny 18:30 w terenie zabudowanym. Kierujący samochodem marki BMW 18-letni mieszkaniec gminy Adamów potrącił idącego jezdnią pieszego. Do potrącenia doszło na nieoświetlonym odcinku drogi. W tym miejscu nie było również chodnika.



Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że pieszy, 56-letni mieszkaniec gminy Adamów, szedł prawą stroną jezdni. Kierujący zauważył go, ale nie zdołał już ominąć. Samochód uderzył w pieszego.



Zarówno pasażerowie BMW, jak i kierujący bezpośrednio po zdarzeniu udzielili poszkodowanemu pomocy przedmedycznej oraz wezwali pomoc. Przybyła ma miejsce załoga karetki pogotowia zabrała pieszego do szpitala. Niestety podjęta próba uratowania mężczyzny nie powiodła się. Kilak godzin po zdarzeniu mężczyzna zmarł.



Kierowca BMW był trzeźwy. Policja pracuje nad ustaleniem wszystkich okoliczności zdarzenia i przypominają o odblaskach. Obecnie obowiązujące przepisy nakazują używanie odblasków przez pieszych poruszających się po zmroku poza terenem zabudowanym. Ale dla własnego bezpieczeństwa warto nosić je cały czas. Dzięki małemu świecącemu elementowi przyczepionemu do kurtki, czy płaszcza jesteśmy widoczni dla kierujących.