Duże zmiany w ruchu na zakopiance!

Duże zmiany w ruchu czekają kierowców podróżujących do Zakopanego. Od poniedziałku ruch na popularnej zakopiance w Poroninie zostaje przekierowany na tymczasowy most na potoku Poroniec. Powodem zmian jest budowa tunelu w tym miejscu.

Zdjęcie Miejsce budowy tunelu /Marek Lasyk /Reporter

Jak poinformował PAP rzecznik Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie Roman Leśniak, objazd tymczasową przeprawą potrwa do listopada b.r., a cała przebudowa skrzyżowania ma potrwać do końca sierpnia 2018 r.

Budowa tunelu pod zakopianką i torami kolejowymi w Poroninie to oczekiwana od wielu lat inwestycja, która ma upłynnić ruch w tym newralgicznym miejscu trasy Kraków-Zakopane. W sezonie turystycznym tworzą się tu gigantyczne korki. W ramach inwestycji powstaną także dwa nowe mosty na rzekach Poroniec i Biały Dunajec, rondo dwupasmowe, zatoki, ścieżki rowerowe i chodniki dla pieszych.

Koszt inwestycji szacuje się na 43 mln 868 tys. zł.

W związku z objazdem i rozpoczęciem prac przy budowie tunelu, zamknięty dla ruchu samochodowego został odcinek drogi wojewódzkiej nr 961 od skrzyżowania z zakopianką w stronę Bukowiny Tatrzańskiej. Wyznaczono objazd.

Inwestycja i budowa tymczasowego mostu rozpoczęła się w listopadzie ub.r. Prace finansuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.

W tym roku ma się także rozpocząć budowa nowego mostu w Białym Dunajcu. Z powodu złego stanu technicznego istniejącej tam przeprawy wprowadzono ruch wahadłowy, co znacznie wydłuża podróż na trasie Nowy Targ-Zakopane.

Węzeł drogowy w Poroninie to newralgiczny punkt zakopianki. Krzyżuje się tam ze sobą wiele jezdni i tory kolejowe, a fragment trasy leży w widłach dwóch rzek: Porońca i Białego Dunajca. Projekt przebudowy tego miejsca był wielokrotnie zmieniany. Początkowo proponowano jezdnię szybkiego ruchu z ekranami dźwiękochłonnymi i estakadę, ale na tę koncepcję nie zgadzali się mieszkańcy Poronina. Kolejny odrzucony pomysł to budowa ok. 100-metrowego tunelu pod potokiem, ten projekt jednak okazał się zbyt kosztowny.