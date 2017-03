Toyota Yaris po liftingu oficjalnie zaprezentowana

Na targach w Genewie debiutuje zmodernizowana Toyota Yaris 3. generacji z nowym silnikiem 1.5 l oraz nowymi wersjami wyposażenia.

Zdjęcie Toyota Yaris

Nową wersję Yarisa zaprojektowało studio ED2 pod Niceą, odpowiedzialne za ten model od początku jego istnienia. Nowy projekt przodu i tyłu ma mocniej zarysowaną strukturę z naciskiem na linie poziome, podkreślające niskie położenie środka ciężkości.

Nowe przednie reflektory uwydatniają elementy stylistyki Keen Look. W wyższych wersjach wyposażenia w światłach LED do jazdy dziennej zastosowano światłowody. Tworzą one wokół reflektorów rozgałęzione obramowania, które zbiegają się w jedną linię, przedłużoną chromowanym zdobieniem za reflektorami.

Sylwetka nowego Yarisa z boku nabiera dynamiki dzięki uwydatnionej linii biegnącej od przodu do tyłu, nowej pokrywie bagażnika, przeprojektowanym lampom oraz nowym dolnym nakładkom drzwi, wykończonym w kolorze Piano Black lub chromu.

W ofercie Yarisa pojawiły się trzy nowe wzory kół: 15-calowe srebrne kołpaki dla wersji Premium; wieloramienne 15-calowe obręcze ze stopów lekkich dla wersji Premium z pakietem Style oraz polerowane 16-calowe koła dla wersji Dynamic z napędem hybrydowym.

Tylne reflektory o zmienionym kształcie rozciągają się od błotników aż na pokrywę, która także została przeprojektowana. Zależnie od wersji wyposażeniowej, dostępne są światła stop z diodami LED oraz światła pozycyjne ze światłowodami. Paletę kolorów nadwozia Yarisa uzupełniono o dwa nowe - Nebula Blue i Tokyo Red, zwiększając liczbę dostępnych odcieni do 10.

Zmiany we wnętrzu objęły nowe kolory i detale wykończenia oraz nowe wzory tapicerki, a także bardziej ergonomiczny projekt deski rozdzielczej. Zestaw wskaźników z dwoma analogowymi zegarami po bokach nowego kolorowego wyświetlacza wielofunkcyjnego o przekątnej 4,2 cala jest wyposażeniem standardowym już od wersji Premium. Za pomocą przycisków na kierownicy można wybrać, jakie informacje mają być prezentowane na wyświetlaczu. Trójramienna kierownica ma nowy wygląd dzięki wstawkom w kolorze Piano Black, obecnym w wersji Premium i wyższych. Zestaw przyrządów otacza chromowe obramowanie.

Zdjęcie Toyota Yaris

Wersja hybrydowa jest teraz zauważalnie cichsza, dzięki szeregowi wprowadzonych zmian. Modyfikacje objęły m.in. ulepszone mocowania silnika, większy ogranicznik przechyłu silnika, nowe półosie napędowe i przednią ramę pomocniczą oraz zmodyfikowany układ dolotowy powietrza. Oprócz tego w układzie wydechowym zastosowano nowy tłumik pośredni.

Zmienione mocowania silnika poprawiają również komfort jazdy, zmniejszając drgania powodowane ruchami silnika przy poruszaniu się po nierównych nawierzchniach. Zoptymalizowano także siłę tłumienia amortyzatorów i ulepszono ich zawory, co zwiększyło komfort bez pogarszania własności jezdnych.

Układ elektrycznego wspomagania kierownicy dostrojono w sposób zmniejszający uczucie oporu i zapewniający bardziej płynne reagowanie na ruchy kierownicy. Uzyskano też lepsze powiązanie między działaniami kierowcy a reakcjami pojazdu podczas pokonywania zakrętów.

Zdjęcie Toyota Yaris

Wraz z odświeżonym Yarisem debiutuje nowy 1.5-litrowy czterocylindrowy silnik benzynowy, opracowany z myślą o przyszłych normach emisji Euro 6c oraz wymaganiach homologacyjnych RDE (Real Driving Emission). Zastąpi on dotychczasową jednostkę 1.33 l. Nowy silnik jest produkowany w Toyota Motor Industries Poland.

Silnik ten, należący do rodziny Toyota ESTEC (Economy with Superior Thermal Efficiency), wykorzystuje nowe rozwiązania techniczne, które zapewniają lepsze osiągi i przyjemniejszą jazdę przy jednoczesnym obniżeniu zużycia paliwa nawet o 12 procent (ze skrzynią CVT) według obecnego testu NEDC.

Jednostka generuje moc 111 KM i maksymalny moment obrotowy 136 Nm przy 4400 obr./min. W porównaniu do silnika 1.33 l, nowa jednostka rozpędza samochód od 0 do 100 km/h o 0,8 sekundy szybciej (11,0 zamiast 11,8), zaś przy wyprzedzaniu na piątym biegu od 80 do 120 km/h zyskujemy ponad jedną sekundę (17,6 zamiast 18,8 s).

Konstruktorzy poświęcili też wiele uwagi zmniejszeniu zużycia paliwa podczas jazdy po trasach szybkiego ruchu, czego efektem stało się zastosowanie - po raz pierwszy w samochodzie Toyoty - chłodzonego cieczą kolektora wydechowego. Ograniczenie temperatury gazów pozwala uniknąć wzbogacania mieszanki w celu zmniejszenia temperatury spalania przy dowolnej prędkości jazdy. W wyniku tego uzyskano niższe zużycia paliwa i emisję spalin.

Japończycy rozszerzyli też zakres wyposażenia standardowego. Dzięki Toyota Safety Sense każdy samochód ma na pokładzie systemy pozwalające zapobiec wypadkowi lub zmniejszyć jego skutki, jeśli zderzenie jest nieuchronne. Pakiet obejmuje system ochrony przedzderzeniowej z funkcją automatycznego hamowania awaryjnego, automatyczne światła drogowe i funkcję ostrzegania o niezamierzonej zmianie pasa ruchu, a także w średnich i wyższych wersjach wyposażenia, funkcję rozpoznawania znaków drogowych.