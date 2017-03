Nowe Volvo XC60!

Na salonie w Genewie zadebiutowała nawa generacja Volvo XC60. Samochód ma trudne zadanie - powtórzyć sukces poprzednika.

Zdjęcie Volvo XC60 /INTERIA.PL

Samochód został zbudowany na nowo od podstaw. Najnowsza platforma podwoziowa SPA, nowe silniki Drive-e, nowa architektura elektroniczna, silniki, design i systemy bezpieczeństwa - tak w skrócie prezentuje się nowe XC60.



Poprzednia generacja Volvo XC60 była najlepiej sprzedającym się modelem szwedzkiej marki. Od 2008 roku wyprodukowano niemal milion tych aut. Był to najlepiej sprzedający się SUV średniej wielkości w Europie oraz najchętniej kupowany model segmentu premium w Polsce.



Samochód osiągnął ex-aequo najlepszy wynik w teście długodystansowym na 100 000 km zorganizowanym przez jeden z niemieckich tytułów motoryzacyjnych. Jego wyniki zderzeniowe kolejni producenci byli w stanie pobić dopiero po kilku latach. Czas jednak płynie nieubłaganie. Nawet tak dobre auta wymagają wymiany. Następca właśnie debiutuje podczas targów motoryzacyjnych w Genewie.

Za projekt nadwozia odpowiada Thomas Ingenlath, który wcześniej opracował model XC90, S90, V90, a także trzy pojazdy koncepcyjne. XC60 bazuje na tej samej płycie podłogowej SPA, na której zbudowano wszystkie nowe modele serii 90. Samochód ma wiele charakterystycznych dla marki akcentów stylistycznych, takich jak przednie reflektory z motywem a la młot Thora, czy tylne lampy przywodzące na myśl model V90.



Nowa platforma SPA dała stylistom dużą swobodę w kształtowaniu karoserii, co ułatwiło im nadanie jej pięknych proporcji. Wraz z platformą SPA, XC60 otrzymało nowe wielowahaczowe zawieszenie z opcjonalnym zawieszeniem pneumatycznym z regulacją prześwitu obydwu osi. Wnętrze kabiny przywodzi na myśl najnowsze, większe modele Volvo. Wszystkie funkcje są dostępne z poziomu centralnego ekranu dotykowego, a jakość wykończenia wnętrza i ich stylizacja stała się dla konkurentów sporym wyzwaniem. Do wykończenia użyto wyłącznie naturalnych materiałów takich jak skóra, drewno i metal.



Zdjęcie Volvo XC60 /

Prawdziwym smaczkiem jest dekoracyjna listwa biegnąca od zegarów, przez środek kokpitu aż do kratki wentylacyjnej pasażera. Wykonano ją z jednego litego kawałka matowego drewna.

Długość nadwozia wynosi nowego Volvo XC60 wynosi 468,8 cm. To wartość o 4,4 cm większa w porównaniu do poprzedniego modelu. Rozstaw osi urósł aż o 10 cm. Dzięki temu udało się wygospodarować znacznie więcej miejsca na nogi pasażerów tylnej kanapy. Pod jej siedziskiem umieszczono schowek na tablet. Ot, znak czasów.



Szerokość nowego SUV-a pozostała praktycznie bez zmian (211,7 cm, licząc z lusterkami). Samochód jest niższy od poprzednika o ok. 5 cm i mierzy ok. 166 cm. Ta wartość różni się o kilka milimetrów w zależności od wersji. Prześwit podwozia przy standardowym zawieszeniu wynosi 21,6 cm (wcześniej 23 cm), a przy zawieszeniu pneumatycznym - 21 cm. Ten opcjonalny element pozwala zwiększyć prześwit zawieszenia w trybie off-road do 25 cm.



Zdjęcie Volvo XC60 / INTERIA.PL

Pojemność bagażnika urosła do 505 litrów (wcześniej 493 l). W Polsce XC60 będzie dostępne z obręczami kół o średnicy od 18 do 22 cali. Mimo, że samochód jest znacznie większy od poprzednika, udało się zmniejszyć jego wagę średnio o ok. 90 kg.

Nowe XC60 będzie początkowo dostępny wyłącznie z mocniejszymi silnikami, napędem na cztery koła, z automatyczną skrzynią biegów i tylko z bogatymi wersjami wyposażenia. Bazowe jednostki napędowe, wersje przednionapędowe, manualne skrzynie biegów i podstawowe pakiety wyposażenia będą dołączały do oferty w ciągu pierwszych kilku-kilkunastu miesięcy.



Paletę jednostek napędowych otwiera wysokoprężna odmiana D4 AWD (190 KM, 400 Nm), która przypuszczalnie będzie najczęściej wybieraną odmianą tego modelu w Polsce. Sprint od 0-100 km/h zajmuje jej 8,4 s. To o 1,4 s mniej niż w przypadku poprzedniej generacji XC60 D4 AWD. Mocniejszy diesel D5 AWD (235KM, 480 Nm) osiąga setkę w 7,2 s, czyli o ponad sekundę szybciej niż starsza odmiana XC60 D5 AWD.



Zdjęcie Volvo XC60 /

Zwolennicy silników benzynowych mają do wyboru odmianę T5 AWD (254 KM, 350 Nm, 0-100 km/h - 6,8 s) oraz T6 AWD (320 KM, 400 Nm, 0-100 km/h - 5,9 s). Od początku będzie można zamawiać wersję hybrydową - T8 Twin Engine o łącznej mocy 407 KM. Ta odmiana osiąga "setkę" w 5 sekund. Do poprawy osiągów przyczyniła się m.in. niższa masa nowego modelu, obniżona średnio o ok. 90 kg. W przypadku Diesli zrezygnowano także z sześciostopniowych automatycznych skrzyń biegów na rzecz znacznie szybszych i efektywniejszych skrzyń ośmiostopniowych. Prędkość maksymalna w zależności od wersji silnikowej wynosi od 210 do 230 km/h.

Zdjęcie Volvo XC60 /

W nowym Volvo XC60 będą dostępne wszelkie technologie bezpieczeństwa szwedzkiej marki. Większość z nich będzie wyposażeniem standardowym. System City Safety będzie reagował przy różnicy prędkości pojazdów wynoszącej 60 km/h, a nie jak dotąd 50 km/h. To zasługa nowego, bardziej wydajnego układu hamulcowego. City Safety podejmie automatyczne hamowanie, jeśli wykryje ryzyko kolizji z pojazdem jadącym w tym samym kierunku.



Reaguje także na ryzyko zderzenia czołowego przy skręcie w lewo na skrzyżowaniach. To umiały już dotychczasowe systemy bezpieczeństwa Volvo. Nowością jest to, że system zareaguje w przypadku ryzyka zderzenia czołowego nie tylko na skrzyżowaniach, a w obliczu najbardziej krytycznych sytuacji, przejmie sterowanie samochodem i podejmie próbę ominięcia przeszkody.



Tak jak w przypadku większych modeli, City Safety wykrywa także pieszych, rowerzystów i duże zwierzęta, w dzień jak i w nocy. System BLIS, który dotąd ostrzegał o obecności innego pojazdu w martwym polu został sprzęgnięty z mechanizmem, który nie pozwoli nam zderzyć się z pojazdem poruszającym się sąsiednim pasem. W XC60 będzie dostępny także Pilot Assist wspomagający jazdę na prostych odcinkach dróg. W modelach serii 90 jest on wyposażeniem standardowym, w XC60 będzie opcją.

Na pokładzie Volvo XC60 znajdą się wszelkie udogodnienia multimedialne i connectivity. Na potrzeby tego modelu został zaktualizowany i usprawniony system Sensus. Nowością jest samoczynne pobieranie przez pojazd aktualizacji map nawigacji. Jeśli pakiet aktualizacyjny nie przekracza 500 MB, wówczas kierowca nie musi odwiedzać serwisu, lecz samochód ściągnie sam potrzebne dane wykorzystując własną kartę SIM.



XC60 będzie dostępne z systemem Android Auto oraz Apple Car Play. Kierowca może korzystać z aplikacji Spotify, nie tylko na zasadzie sparowania telefonu z autem. Te aplikacje mogą być wgrane bezpośrednio do systemu samochodu, który jest widoczny jako odrębne urządzenie mobilne. O doskonałe brzmienie zestawu audio w kabinie nowego SUV-a zadba system Bowers&Wilkins wykorzystujący 15 głośników. Aby samochód lepiej znosił wykorzystywanie wszystkich tych dobrodziejstw technologicznych, powiększono pojemność akumulatora.