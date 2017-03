Mercedes klasy E cabriolet w pełnej krasie

Tuż przed oficjalną premierą na salonie samochodowym w Genewie, Mercedes zdecydował się na opublikowanie zdjęć i informacji na temat nowej klasy E z otwartym nadwoziem.

Zdjęcie Mercedes klasy E cabriolet

Nowy Mercedes klasy E, jak można się było domyślić, zachował wygląd pasa przedniego i tylnego, który znamy już z coupe. Również wnętrze, z charakterystycznymi wlotami powietrza, przeniesiono bezpośrednio z wersji dwudrzwiowej.

Nie ma również niespodzianki, jeśli chodzi o sam dach. Wykonano go z kilku warstw materiału, mającego odgrodzić podróżujących od zimna, wiatru oraz hałasów na zewnątrz. Do wyboru będzie kilka kolorów dachu - czarny, granatowy, bordowy oraz brązowy. Jest on oczywiście seryjnie składany elektrycznie, a cały proces trwa 20 sekund i można go wykonać z prędkościami do 50 km/h.



Mercedes klasy E cabriolet jest autem całkiem praktycznym - tylna, dwuosobowa kanapa, składa się w proporcji 50:50, pozwalając przewieźć większe bagaże. Sam kufer oferuje 385 l pojemności, które zmniejszają się do 310 l, jeśli złożymy dach (w bagażniku jest naturalnie specjalna roleta, która dzieli go na dwie części, abyśmy wiedzieli ile przestrzeni możemy wykorzystać, nie rezygnując przy tym z jazdy pod gołym niebem).



Zdjęcie Mercedes klasy E cabriolet

Tak jak w poprzedniku, podróż bez dachu uprzyjemniać nam może system Airscarf, czyli ogrzewanie karku z nawiewami umieszczonymi w fotelach oraz Aircap. Ten drugi element to listwa podnosząca się z górnej ramy przedniej szyby i sprawiająca, że powietrze przelatuje nad głowami osób siedzących z przodu. Zapobiega to zawirowaniom powietrza w kabinie i zastępuje klasyczny windshot.



Nowością w tym modelu jest natomiast możliwość kupienia wersji z napędem na wszystkie koła. Mercedes nie podał jeszcze informacji na temat gamy silnikowej nowej klasy E cabriolet, ale możemy założyć, że będzie ona identyczna z tą, która występuje w coupe. Do wyboru otrzymamy więc E 200 (184 KM), E 300 (245 KM) E 400 4MATIC (333 KM) oraz E 220 d (194 KM). W późniejszym terminie możemy spodziewać się dołączenia odmian E 350 d (258 KM) oraz usportowionych E 43 AMG (401 KM), E 63 AMG (571 KM) oraz E 63 S AMG (612).

Auto standardowo zawieszone jest niżej o 15 mm niżej, od sedana. Opcjonalnie dostępne są amortyzatory ze zmienną siłą tłumienia, a także Air Body Control, czyli zawieszenie pneumatyczne.



Zdjęcie Mercedes klasy E cabriolet

Na początku Mercedes klasy E cabriolet będzie dostępny również w jubileuszowej edycji "25th Anniversary", mającej uczcić 25-lecie wprowadzenia do sprzedaży modelu 300 CE-24. Auto wyróżniać się będzie między innymi 20-calowymi alufelgami, tapicerką designo w kolorze beżowym i czerwonym, a także bogatym wyposażeniem seryjnym.