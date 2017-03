Honda NeuV do miasta

Zgodnie z tradycją w Genewie zadebiutowało wiele ciekawych samochodów koncepcyjnych. Jednym z nich jest Honda NeuV - auto, które ma za zadanie zmianę podejścia klientów do pojazdów o stricte miejskim charakterze.

Honda NeuV to nie tyle samochód, co raczej - ujęta w szerszą perspektywę - koncepcja pasażerskiego transportu miejskiego o nazwie "Cooperative Mobility Ecosystem". Auto powstało, by sprawdzić nową formę własności, w ramach której - korzystając z mobilnych aplikacji - właściciel pojazdu mógłby udostępnić go osobom trzecim.

Sam pojazd to niewielkie, elektryczne auto miejskie. Pudełkowe nadwozie i przesuwne drzwi ułatwiać mają korzystanie z ciasnych parkingów. Wyposażono go też m.in. w ciekawy system, którego celem jest wykrywanie emocji kierującego. Dzięki temu samochód może dostosować do jego zachowania muzykę, oświetlenie wnętrza czy zaproponować ciekawe miejsca na trasie przejazdu.

Japończycy zwracają uwagę, że wg najnowszych badań, prywatne samochody aż przez 96 proc. czasu stoją bezczynnie, czyli - z biznesowego punktu widzenia - generuje jedynie koszty. Honda proponuje więc, by przedsiębiorczy właściciele mogli - za opłatą - w łatwy sposób wypożyczać swoje auta innym kierowcom. Kolejnym sposobem na odzyskiwanie gotówki jest np. możliwość sprzedaży energii elektrycznej.



Honda NeuV korzysta z baterii akumulatorów, które - w razie dużego zapotrzebowania - mogą wspomagać lokalną sieć energetyczną. Innymi słowy - Japończycy chcą, by - w razie potrzeby - właściciel auta mógł odsprzedawać zmagazynowaną w bateriach energię lokalnym dostawcom prądu.