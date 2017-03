Fiat 500 obchodzi 60. urodziny

Fiat wybrał salon w Genewie na miejsce inauguracji obchodów 60. rocznicy Fiata 500. Auto po raz pierwszy zaprezentowane zostało 4 lipca 1957 roku w Turynie.

Zdjęcie Fiat 500 60th Anniversary /

Fiat 500 to dużo więcej niż tylko samochód: w ciągu 60 lat stał się prawdziwą pop ikoną. Symbol włoskiego stylu, który przez dziesiątki lat nigdy nie wyszedł z mody. Na przestrzeni lat zdobył serca miłośników piękna i oryginalności.

Kampania, związana z 60-leciem "pięćsetki" rozwijać się będzie za pośrednictwem różnych środków i różnych języków, których wspólnym tematem będzie zetknięcie się współczesności z inspiracją vintage lat 60. XX w. Towarzyszyć tej kampanii będzie specjalne logo obecne przez cały jubileuszowy rok we wszystkich kanałach i na każdym produkcie związanym z rodziną 500. W każde charakterystyczne "500" wpisane jest hasło "Forever young", które akcentuje naturę i wartości ikony Fiata. Nie jest to tylko przedmiot "vintage", a wręcz przeciwnie, to ciągle aktualny model o stałym potencjale spójnego odnawiania się i zarazem pozostawania symbolem - prawdziwa legenda na czterech kółkach. Wreszcie, oznaczenie "Since 1957", z dumą przypomina rok powstania samochodu, który wjeżdża w swój 60. rok istnienia w sposób niebanalny, do którego fani modelu są przyzwyczajeni.

Zdjęcie Fiat 500 60th Anniversary /

Został też wyemitowany pierwszy odcinek programu śladem kultowego Fiata, który przewiduje pięć różnych scenerii w pewnego rodzaju wirtualnym, interaktywnym muzeum. Na początku każdego miesiąca udostępniany będzie nowy "pokój", który połączony z różnymi epokami umiejscowionymi na przestrzeni 60 lat istnienia modelu 500, opowiadać będzie o historii świata.

Fiat 500 60th Anniversary 1 10 Fiat 500 60th Anniversary Autor zdjęcia: Źródło: 10

Można będzie uzyskać dostęp do multimedialnych treści za pośrednictwem symbolicznych przedmiotów, nawiązujących do przemian czasowych i społecznych. Mowa tu między innymi o radioodbiorniku nadającym muzykę z tamtych czasów czy telewizorze z wyświetlanymi w danym czasie programami, w tym spotami reklamowymi. Album ze zdjęciami posłuży, aby zainteresować faktami z danego okresu historycznego, natomiast maszyna do pisania przenosić będzie do serii dokumentów.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Fiat 500 60th Anniversary

Osadzony w latach 1957-1968, pierwszy odcinek serii nie mógł się zaczynać od niczego innego, jak turyńskiego studia Dante Giacosa, w którym powstał projekt: to wstęp do pasjonującej powieści. Powiązanie pomiędzy marką, miastem, mężczyznami i kobietami i całym światem. To miejsce, fizyczne i nie tylko, od którego rozpoczęła się historia Fiata 500. Wychodząc od pierwotnych projektów, od zarodka pomysłu, można odkryć magiczną formułę, dzięki której powstało to dzieło włoskiego designu, które przez 60 lat unowocześniało się, pozostawiając jednak niezmiennymi wyznawane wartości.



Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Fiat 500 i dziewczyna INTERIA.PL

Powstała także seria specjalna Fiata 500 dedykowana 60. urodzinom modelu ma niepowtarzalny design, dzięki specjalnej charakteryzacji i nowoczesnej interpretacji wyróżniających ją znaków, które uczyniły ją słynną, jak: winylowa deska rozdzielcza, logo vintage z przodu między chromowanymi "wąsami" oraz na pokrywie tylnej i kierownicy a także chromowane listwy na masce silnika. Serię, oferowaną w limitowanej edycji można zamawiać już od 9 marca. We Włoszech cena zaczyna się już od 22 050 euro za wersję z benzynowym silnikiem 1.2 o mocy 69 KM.