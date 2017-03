Fiat 500 dla uczczenia 60. rocznicy powstania modelu

Nowa linia wyposażeniowa - S-Design - to nie jedyna nowość, przygotowana przez Fiata na salon motoryzacyjny w Genewie. Na stoisku włoskiego producenta zobaczyć będzie można m.in. niecodzienną odmianę popularnej "Pięćsetki".

Zdjęcie Rocznicowy Fiat 500

Włosi zaprezentują w Szwajcarii jubileuszową wersję produkowanego w Polsce auta. Samochód powstał, by uczcić 60. rocznicę powstania oryginalnego modelu 500, który zadebiutował 4 lipca 1957 roku.

Limitowaną serię specjalną rozpoznamy po szeregu stylistycznych nawiązań do legendarnego poprzednika. Należą do nich m.in. winylowa deska rozdzielcza, logo "vintage" z przodu między chromowanymi "wąsami" oraz na pokrywie tylnej i kierownicy, a także chromowane listwy na masce silnika. Auto oferowane będzie wyłącznie w wersji cabro, co stanowić ma nawiązanie do płóciennego dachu pierwszych Fiatów 500 (materiał był tańszy, niż blacha).

Jubileuszowy model, który będzie można zamawiać już w najbliższych dniach, wyróżnia się ponadto: dwukolorowym nadwoziem, 16-calowymi obręczami kół z lekkiego stopu i dedykowanym logo "560" z czerwonymi cyframi "6" i "0".

Auto oferowane będzie z pełną paletą jednostek napędowych. W standardzie znajdziemy: skórzaną gałkę dźwigni zmiany biegów i kierownicę wielofunkcyjną, system Uconnect z 7-calowym ekranem dotykowym z Bluetooth, nawigacją satelitarną i wejścia USB i AUX IN, klimatyzację automatyczną, światła przeciwmgielna i tylne czujniki parkowania.

Fiata 500 w serii specjalnej dedykowanej 60. urodzinom dostępny będzie na głównych rynkach europejskich w limitowanej ilości 560 egzemplarzy. Każdy właściciel otrzyma imienny certyfikat autentyczności, a dostawy rozpoczną się 4 lipca.