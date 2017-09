Porsche 911 GT3 Touring - ekstremalnie, choć z dawką komfortu

911 Carrera GTS jest za mało ekstremalna, ale GT3 z kolei za bardzo? Porsche ma na to rozwiązanie - GT3 z pakietem Touring, mające lepiej łączyć możliwości torowe z wygodą codziennego użytkowania.

Poza tylną partią karoserii nadwozie GT3 z pakietem Touring pozostaje bez zmian - wyróżnia się masywnymi wlotami powietrza w specjalnie zaprojektowanym przednim pasie oraz typowymi dla 911 GT3 wylotami powietrza zlokalizowanymi przed pokrywą bagażnika. Przednie i tylne lampy są identyczne, choć pozbawione przyciemnienia. Felgi, z centralną śrubą, mają z przodu 9 cali szerokości i opony 245/35 ZR 20, zaś tylne - 12 cali szerokości i ogumienie 305/30 ZR 20. Auto ma poszerzone nadkola, względem 911 Carrera, o 44 mm, a jego prześwit został zmniejszony o 25 mm.



W tylnym pasie uwagę zwraca brak dużego spojlera - zastosowano wysuwano seryjny z 911, ale wyposażono go w aerodynamicznie ukształtowaną krawędź odrywania strumienia powietrza (tzw. listwę Gurneya), lakierowaną na kolor nadwozia. Na specjalnie zaprojektowanej pokrywie tylnego grilla znalazło się logo "GT3 touring". Model wyróżnia się również szeregiem elementów w kolorze srebrnym: listwami wokół bocznych okien, końcówkami sportowego układu wydechowego, osłonami układu mycia reflektorów, a także logo Porsche z tyłu. W przypadku opcjonalnego pakietu "Black Exterior Touring" mają one kolor czarny, tak jak w 911 GT3. Przednie i tylne lampy są wówczas przyciemnione.



W kabinie, zamiast Alcantary, przeważają wysokiej jakości wykończenia ze skóry. Gładka skóra pokrywa koło kierownicy z oznaczeniem na godzinie 12, dźwignię zmiany biegów, podłokietniki drzwi, pokrywę schowka na konsoli środkowej oraz wewnętrzne klamki drzwi. Obicia centralnych elementów foteli wykonano z tkaniny, na zagłówkach wytłoczono herb Porsche, a wszystkie przeszycia w częściowo wykończonej skórą kabinie mają kolor czarny. Całości dopełniają elementy ozdobne z czarnego aluminium.



We wszystkich 911 GT3 z manualną przekładnią układ napędowy i podwozie są identyczne - włącznie z egzemplarzami z pakietem Touring. Wolnossący 6-cylindrowy bokser o pojemności 4 litrów pochodzi z samochodów wyścigowych, takich jak 911 RSR oraz 911 GT3 Cup. To najmocniejszy wolnossący motor z bezpośrednim wtryskiem benzyny, ma też największą pojemność, jaką kiedykolwiek miał 6-cylindrowy bokser Porsche dla aut seryjnych. Jednostka ma wysokoobrotowy charakter - wał korbowy rozkręca się do prędkości 9000 obr./min. Przyspieszenie do 100 km/h trwa 3,9 s, a prędkość maksymalna to 316 km/h.



Przełożenia 6-stopniowej skrzyni są precyzyjnie dobrane do krzywej mocy silnika, a sama przekładnia ma wyjątkowo sportową charakterystykę pracy. Automatyczna funkcja międzygazu, aktywowana przyciskiem Sport na konsoli środkowej, oferuje świetne wrażenia akustyczne podczas redukcji i pozwala na dynamiczną zmianę przełożeń dzięki szybszej synchronizacji. Sportowa skrzynia manualna GT przenosi siłę napędową do tylnego dyferencjału z mechaniczną blokadą i automatycznym hamowaniem (PTV).



Podwozie 911 GT3 potwierdza doświadczenie Porsche w motorsporcie. Jego bazowa architektura została zoptymalizowana pod kątem precyzji, a bardzo dobrą charakterystykę prowadzenia pomaga zapewnić również aktywna tylna oś skrętna. Zależnie od prędkości skręca ona tylne koła w przeciwnym lub tym samym kierunku co przednie, zwiększając zwinność i stabilność pojazdu. Rozmiar ogumienia obu osi dobrano w ten sposób, aby przednie koła w optymalny sposób przekazywały siły kierujące i hamowania, a tylne zapewniały napęd oraz trakcję.



Poza systemem Porsche Communication Management (PCM) z modułem nawigacji i informacjami o ruchu w czasie rzeczywistym standardowe wyposażenie wszystkich 911 GT3 obejmuje moduł Connect Plus z aplikacją Porsche Track Precision. Pozwala ona kierowcy wyświetlać, rejestrować i analizować szczegółowe dane przejazdów na ekranie smartfona.



Porsche 911 GT3 z pakietem Touring można już zamawiać. Ceny auta zaczynają się od 788 960 zł (tyle samo, co zwykłego GT3).