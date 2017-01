Nissan zamierza powtórzyć sprzedażowy sukces nowego Qashqaia na kolejnym rynku. W Detroit zaprezentowano właśnie lokalną wariację na temat uwielbianego przez Europejczyków crossovera - Nissana Rogue Sport.

Zdjęcie Nissan Rogue Sport

Japończycy dość późno zdecydowali się na eksport samochodu do USA. Przypomnijmy, że europejska wersja drugiej generacji Qashqaia dostępna jest w salonach od początku 2014 roku.

Model przystosowany do potrzeb amerykańskich klientów otrzymał nazwę Rogue Sport. Co ciekawe, samochody trafiać będą do USA i Kanady (gdzie auto oferowane będzie jako Qashqai) bezpośrednio z Japonii.



Europejskie odmiany produkowane są w brytyjskiej fabryce Nissana w Sunderland.

Nissan Rogue Sport dostępny będzie wyłącznie z czterocylindrowym, benzynowym silnikiem pojemności 2,0 l. Motor generujący moc 140 KM standardowo sprzęgany będzie z bezstopniową przekładnią CVT. Najtańsze odmiany otrzymają napęd na przednią oś. Wersje 4x4 wymagać będą dopłaty.

Warto dodać, że Rogue Sport uzupełni rodzinę modelu Rogue sprzedawanego za Oceanem od 2007 roku. Najnowsza generacja auta - oferowana Amerykanom od niespełna czterech lat - to lokalna odmiana Nissana X-Trail. Samochód budowany jest od 2014 roku w miejscowości Smyrna w stanie Tennessee.

Zdjęcie Nissan Rogue Sport