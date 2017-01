Mercedes GLA po liftingu

Znamy już wszelkie aspekty kuracji odmładzającej, jaką Mercedes zafundował modelowi GLA. Odświeżony pojazd - również w europejskiej wersji - zadebiutował właśnie na salonie motoryzacyjnym w Detroit.

Na pierwszy rzut oka stylistyczny retusz wydaje się niezwykle delikatny. Styliści przemodelowali kształty zderzaków, cenniki uzupełniły nowe wzory obręczy ze stopów lekkich a w palecie kolorów pojawił się nowy lakier - "canyon beige". Inną nowością są - opcjonalne - wykonane w technologii LED - reflektory przednie, które zastępują dostępne do tej pory światła biksenonowe. Zużycie energii w porównaniu do ksenonów spadło aż o 60 proc. Niewielkie poprawki w kształtach zderzaków zaowocowały wyraźnym obniżeniem współczynnika oporu powierza (Cd wynosi teraz 0,28).

Klienci decydujący się na odświeżonego Mercedesa GLA będą mieli do wyboru trzy odmiany zawieszeniowe: standardową, usportowioną (obniżony prześwit) oraz uterenowioną (prześwit zwiększony o 30 mm względem wersji bazowej).

Nowością w gamie jest wersja GLA 220 4MATIC, która wypełnić ma lukę między GLA 200 o mocy 156 KM a GLA 250 rozwijającym 211 KM. Nowa wersja dysponuje mocą 184 KM i maksymalnym momentem obrotowym 300 Nm. Jej ceny na rodzimym, niemieckim rynku startują z pułapu 37 145 euro.

Zmiany w kabinie uznać można za kosmetyczne. Nowe są m.in. tapicerki foteli, tarcze zegarów (z czerwonymi wskazówkami) czy chromowane listwy ozdobne. Standardem jest wolnostojący, dotykowy, ciekłokrystaliczny wyświetlacz o przekątnej 8 cali.

Wyposażenie opcjonalne obejmuje np. pakiet Exclusive, który oznacza m.in. skórzaną tapicerkę foteli oraz elementy ozdobne z aluminium lub - polerowanego na wysoki połysk - drewna (topola lub orzech). W standardzie otrzymamy m.in. systemy: automatycznego hamowania przed przeszkodą (Active Brake Assist) oraz monitorowania zmęczenia kierowcy.

Lifting nie ominął również topowego modelu - GLA 45 4MATIC. Auto może się teraz pochwalić agresywniej stylizowanymi zderzakami (większe wloty powietrza) i poprawionym pakietem ospoilerowania (zmodernizowany przedni splitter i tylna lotka). Standardem stały się też - dostępne do tej pory za dopłatą - reflektory LED High Performance. Przypominamy, że napędzany dwulitrowym, doładowanym silnikiem o mocy 381 KM (475 Nm) pojazd przyspiesza do 100 km/h w zaledwie 4,4 s. W ramach modernizacji GLA 45 4MATIC otrzymał poprawioną, dwusprzęgłową przekładnię AMG SPEEDSHIFT DCT o skróconych przełożeniach (od 3 do 7).

Model GLA 45 4MATIC podobnie, jak pozostałe topowe pojazdy serii A spod znaku AMG (A 45 4MATIC, CLA 45 4MATIC, CLA 45 4MATIC Shooting Brake) oferowany będzie również w limitowanej wersji o nazwie Yellow Night Edition. Poznamy ją m.in. po unikatowym czarnym malowaniu z żółtymi dodatkami (paski dekoracyjne na progach i lusterkach oraz żółta tylna lotka) i wyposażeniu (np. skórzana tapicerka z żółtymi wstawkami).

Odświeżony model GLA można już zamawiać w niemieckich salonach Mercedesa. Samochód wkrótce zadebiutuje również na pozostałych rynkach.