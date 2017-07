Rajd Rzeszowski 2017: runda Mistrzostw Europy na bogato

Prawie sto załóg znalazło się na liście zgłoszeń do tegorocznej edycji Rajdu Rzeszowskiego, stanowiącego piątą odsłonę Mistrzostw Europy, a także rundę krajowego czempionatu.

Zdjęcie Rajd Rzeszowski zapowiada się atrakcyjnie /INTERIA.PL

Wśród kierowców, którzy zapowiedzieli start na Podkarpaciu są między innymi lider aktualnej klasyfikacji Portugalczyk Bruno Magalhaes, obrońca mistrzowskiego tytułu Kajetan Kajetanowicz, a także Norweg Mads Ostberg, stały uczestnik Rajdowych Mistrzostw Świata (WRC).

Opublikowana wczoraj lista zgłoszeń do Rajdu Rzeszowskiego robi naprawdę duże wrażenie. Już dawno w imprezie tej rangi nie mieliśmy tak dobrej frekwencji, co dobrze rokuje na przyszłotygodniowe zawody. W stolicy Województwa Podkarpackiego pojawią się załogi walczące o punkty w Rajdowych Mistrzostwach Europy (5. runda), Mistrzostwach Polski (3. odsłona), a także Pucharze FIA Strefy Europy Centralnej (FIA CEZ).

Przyjazd do Rzeszowa awizowali między innymi liderzy tegorocznego cyklu czempionatu Starego Kontynentu, bracia Bruno i Hugo Magalhaes (Skoda Fabia R5). Portugalczycy otrzymają pierwszy numer startowy, a za nimi na liście zgłoszeń ustawiono dwukrotnych mistrzów Europy, Kajatena Kajetanowicz i Jarosława Barana. Polska załoga na Podkarpaciu skorzysta z Forda Fiesty R5.

Trójkę przydzielono duetowi Mads Ostberg/Patrik Barth. Ostberg, regularnie startujący w Rajdowych Mistrzostwach Świata, w Rzeszowie przesiądzie się z Fiesty WRC do Fiesty R5. Dla Norwega udział w polskiej rundzie ME to jeden z elementów przygotowań do asfaltowego Rajdu Niemiec (WRC), zaplanowanego pod koniec sierpnia.

- Jestem wielkim fanem Rajdowych Mistrzostw Europy - stwierdził Mads Ostberg. - Uważam, że to znakomity cykl do promowania młodych utalentowanych kierowców. Zawody są odpowiednio długie, ale przy tym nie męczące dla budżetów. Również promocja jaką zapewniają organizatorzy cyklu jest na wysokim poziomie. Uwzględniając szybkich i doświadczonych kierowców, jak na przykład Kajetan Kajetanowicz, wiem, że nie będą to łatwe zawody.



Zdjęcie Mads Ostberg / INTERIA.PL

Kolejne załogi na liście zgłoszeń również zapowiedziały samochody klasy R5. Wśród zawodników liczących się w walce o zwycięstwo na pewno należy ustawić Bryana Bouffiera. Czterokrotny Mistrz Polski pojedzie Fordem Fiesta R5, takim samym jak Alieksiej Łukjaniuk. Rosjanin, zwycięzca Rajdu Wysp Kanarysjkich, musiał opuścić poprzednią rundę MIstrzostw Europy (Rajd Cypru) z powodu obrażeń odniesionych na testach przed zawodami w Rosji. Choć nie w pełni wyleczony z licznych złamań, trzeci kierowca tegorocznej klasyfikacji, zapowiada walkę o najwyższe lokaty.

Na starcie w Rzeszowie nie zabraknie również polskich kierowców, walczących o prymat nad Wisłą. Domowej rundy odpuścić nie mógł Grzegorz Grzyb (Skoda Fabia R5). O zwycięstwo w rundzie krajowego czempionatu rywalizować będą również Fili Nivette (Skoda Fabia R5), Łukasz Habaj, Tomasz Kasperczyk oraz Zbigniew Gabryś (wszyscy w Fiestach R5). Być może do walki tej włączy się również Jarosław Szeja, startujący takim samym samochodem.

Zdjęcie Toyota GT86 CS R3 / INTERIA.PL

Pośród 96 załóg zgłoszonych do Rajdu Rzeszowskiego, aż 23 zapowiedziały samochody klasy R5. Prawie 20 ekip rywalizować będzie o punkty w klasyfikacji Junior ERC (do 27 lat). W poprzednich rundach dobre tempo zaprezentował Aleksander Zawada (Opel Adam R2), z atutu dobrej znajomości trasy skorzysta również Dariusz Poloński (Peugeot 208 R2).

Z ciekawszych aut, jakie będzie można zobaczyć na odcinkach specjalnych Rajdu Rzeszowskiego, warto wymienić Toyotę GT86. Tylnonapędową rajdówkę poprawdzi były mistrz Europy Włoch Luca Rossetti. Drugim bliźniaczym pojazdem pojedzie jego rodak Luca Bottarelli.

Dla uczestników polskiej rundy Rajdowych Mistrzostw Europy organizatorzy przygotowali 11 odcinków specjalnych, o łącznej długości prawie 215 kilometrów. W czwartek, 3 sierpnia, odbędzie się odcinek testowy oraz kwalifikacyjny, a także start honorowy w rzeszowskiej Millenium Hall.

Na piątek (4.08) zaplanowano 5 OS-ów, w tym najdłuższą w całym rajdzie próbę Grudna (23,83 km). Pierwszy etap zakończy miejski odcinek w Rzeszowie (dł. 4 km).

Sobotni etap (5.08) składać się będzie z trzech dwukrotnie pokonywanych OS-ów. Tego dnia rywalizacja rozpocznie się o 8:45, a zwycięzców Rajdu Rzeszowskiego poznamy około godziny 16:00, kiedy najszybsze załogi zakończą drugi przejazd próby Wysoka (dł. 18,3 km). Ceremonię mety zaplanowano o godzinie 17:30 na rzeszowskim rynku.

MW