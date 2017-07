Rajd Polski. Tänak czy Neuville?

Osiem zmian lidera i sześciu różnych oesowych zwycięzców – to imponujący bilans Orlen 74. Rajdu Polski po dwóch dniach rywalizacji. Po pokonaniu sportowym tempem 18 odcinków specjalnych na czele klasyfikacji znajduje się Thierry Neuville (Hyundai i20 Coupe WRC). Przewaga Belga nad drugim w klasyfikacji Ottem Tänakiem (Ford Fiesta RS WRC) wynosi zaledwie 3,1 s. Do walki o zwycięstwo może się również włączyć inny kierowca ekipy Hyundai Motorsport, Hayden Paddon, który wygrał dzisiaj trzy próby.

Po wczorajszych deszczach, w sobotni poranek pogoda znacznie poprawiła się nad Mazurami. Pierwszym w programie dnia był odcinek Baranowo zlokalizowany nieopodal bazy imprezy w Mikołajkach. Listę startową otwierał Craig Breen (Citroën Total Abu Dhabi WRT), który po awarii przeniesienia napędu zajmował odległą 26. lokatę z niemal 10-minutową stratą do lidera. Na tej próbie najlepszy czas uzyskał Jari-Matti Latvala (Toyota GAZOO Racing WRT), który zniwelował stratę do drugiego w klasyfikacji Otta Tänaka do 3,2 s. Na czele tabeli nadal znajdował się Thierry Neuville (Hyundai i20 Coupe WRC), który zanotował drugi rezultat. Dla Latvali był to 477 oesowy triumf w Rajdowych Mistrzostwach Świata i pod tym względem Fin zrównał się ze słynnym Colinem McRae - czempionem z sezonu 1995.

Nie był to szczęśliwy odcinek dla Łukasza Pieniążka i Przemysława Mazura (Peugeot 208 T16), którzy zatrzymali się na początku próby po awarii układu elektrycznego. Do Baranowa nie dotarli również inny Polacy - Jarosław Kołtun i Ireneusz Pleskot (Ford Fiesta R5), którzy na odcinku dojazdowym uczestniczyli w kolizji z innym samochodem. W tej sytuacji polskich barw bronili już tylko Wojciech Chuchała i Sebastian Rozwadowski (Ford Fiesta R5) oraz walczący w WRC 3 Jakub Brzeziński i Robert Hundla (Citroën DS3 R3T).

Po przejeździe Baranowa załogi udały się na północ od Giżycka, by przystąpić do nowego w Rajdzie Polski i jednocześnie najdłuższego w harmonogramie odcinka Pozezdrze, który z powodu prac drogowych został skrócony o 3,04 km i jego obecna długość wynosiła 21,24 km. Niestety kolejny raz się we znaki dali niesubordynowani kibice, którzy ustawiali się w niebezpiecznych miejscach co doprowadziło do opóźnienia odcinka o ponad pół godziny.

Na tej próbie swoje pierwsze oesowe zwycięstwo w imprezie odniósł Ott Tänak, który uzyskał świetny czas mimo wypadnięcia z trasy. Estończyk dzięki temu wysunął się na prowadzenie. Dramat przeżył jego zespołowy kolega, czterokrotny mistrz świata Sébastien Ogier, który tuż po starcie uderzył w kamień i uszkodził przód samochodu oraz lewe tylne koło. Tym samym lider klasyfikacji kierowców stracił szansę na zwycięstwo.

Na odcinku Gołdap 1 do listy oesowych zwycięzców dołączył Nowozelandczyk Hayden Paddon, zaś Sébastien Ogier, który jechał uszkodzonym samochodem stracił aż dwie pozycje. To oznaczało, że w czołowej piątce znajdowały się aż trzy załogi ekipy Hyundai Motorsport.

- Samochód prowadzi się bardzo źle. Nie mamy przedniego zderzaka i przez to pakiet aerodynamiczny w ogóle nie działa. Zwłaszcza gdy na odcinku jest tak dużo hop. - opowiadał Ogier.

Ostatnim na pierwszej sobotniej pętli był kolejny klasyk Rajdu Polski - odcinek Kruklanki zlokalizowany na wschód od Giżycka, gdzie piąte oesowe zwycięstwo zaliczył Thierry Neuville. Dzięki temu doszło do szóstej już zmiany lidera ORLEN 74. Rajdu Polski, którym po raz trzeci został belgijski kierowca.

W kategorii WRC 2 przed zjazdem do parku serwisowego w Mikołajkach na czele klasyfikacji plasował się Ole Christian Veiby, który utrzymywał za sobą zwycięzcę czterech poprzednich tegorocznych rund - również jadącego Skodą Fabią R5, Pontusa Tidemanda. Po odpadnięciu Huberta Ptaszka, Łukasza Pieniążka i Jarosława Kołtuna, jedynym Polakiem w WRC 2 był Wojciech Chuchała, który zajmował w niej 6. miejsce.

- Jedzie sie przyjemnie, ale od rana mamy problem z samochodem. Co chwilę otwierał się zawór upustowy, co powodowało spadek mocy. Cały czas jednak powtarzam, że to jest długi rajd i jeszcze daleka droga do mety. Mamy apetyt na wyższe pozycje w klasyfikacji WRC 2, ale na tej pętli, ze względu na problemy, nie było to po prostu możliwe. Mam jednak nadzieję, że skutecznie zaatakujemy na kolejnych odcinkach specjalnych - przyznał przed wjazdem do parku serwisowego Chuchała.

Tymczasem w WRC 3 coraz lepiej radził sobie Jakub Brzeziński, który zapisał na swoje konto dwunastą próbę. - Dzisiaj jest naprawdę szybko. Przepięknie można układać samochód w zakręty. Wszyscy chyba na to właśnie czekali. Kibice mają dużo zabawy, w rajdówkach też jest bardzo wesoło. Czekamy z niecierpliwością na drugą pętlę. Postaramy się przyspieszyć. Chciałbym przeskoczyć oczko wyżej. Zjemy coś dobrego, chwilę odpoczniemy i wsiadamy do samochodu żeby zaatakować. Trudny będzie na pewno drugi przejazd Baranowa. Odcinek jest bardzo grząski. Na szczęście kolejne są przepiękne - twierdził Brzeziński.

Popołudniowa pętla rozpoczęła się od ponownego przejazdu odcinka Baranowo, gdzie drugim z rzędu i szóstym w całym rajdzie najlepszym czasem popisał się Thierry Neuville. Sébastien Ogier na 0,3 s zbliżył się do Daniego Sordo, jednak nikt z czołowej dziesiątki nie zmienił swojej dotychczasowej pozycji.

Zupełnie odmienna sytuacja miała miejsce na drugim przejeździe najdłuższego w programie odcinka Pozezdrze, który przyniósł bodaj najpoważniejsze zwroty akcji w całym rajdzie. Największym pechowcem był Jari-Matti Latvala, który przed tą próbą nadal zaliczał się do grupy pościgowej walczącej o zwycięstwo. Fin miał jednak problem z napędem w swojej Toyocie Yaris WRC i musiał zatrzymać samochód na poboczu. Chwilę po starcie kapcia złapał dotychczasowy lider zawodów, Thierry Neuville, który ostatecznie stracił 17 s do Tänaka, co oczywiście wiązało się z kolejną zmianą na prowadzeniu. Tym razem górą był Estończyk. Pech Latvali oznaczał, że do czołowej trójki awansował Hayden Paddon, zaś Sébastien Ogier przeskoczył z szóstego na czwarte miejsce.

Na drugim przejeździe oesu Gołdap zgodnie z przewidywaniami Ott Tänak podróżujący bez tylnego spoilera stracił sporo czasu, jednak udało mu się utrzymać prowadzenie. Po raz trzeci najlepszym czasem popisał się Hayden Paddon.

Niedziela 2. lipca to ostatni dzień rywalizacji. Zawodnicy będą mieli do przejechania zaledwie cztery odcinki specjalne o łącznej długości niecałych 60 km. Finałowa próba, Paprotki 2 stanowiąca dodatkowo punktowany Power Stage będzie transmitowana na żywo w telewizji

Ostatni "prawdziwy" sobotni oes czyli Kruklanki przyniósł kolejną, ósmą już zmianę na prowadzeniu. Mimo jazdy w deszczu do głosu ponownie doszedł Thierry Neuville, który przed trzecim i zarazem ostatnim przejazdem oesu Mikołajki Arena miał nieco ponad 2-sekundową przewagę nad Tänakiem.

W WRC 2 na odcinku Gołdap 2 kapcia złapał Pontus Tidemand i stracił ponad minutę do liderującego Ole Christiana Veiby, który pewnie zmierza po pierwsze w karierze zwycięstwo w tej kategorii.

- Ostatnią pętlę dzisiejszego dnia pokonałem bez wspomagania układu kierowniczego. Dlatego uwierzcie mi, że wykonałem bardzo ciężki trening fizyczny. Jest to dobra lekcja dla nas i nauka na przyszłość. To jest mój pierwszy, poważny rajd po szutrze w samochodzie klasy R5 i naprawdę jestem zadowolony z moich międzyczasów. Fantastycznie byłoby dostać się do tej serii na stałe, walczyć z najlepszymi kierowcami i próbować się do nich podpinać. Niestety bez takiej wiedzy, doświadczenia i ilości pokonanych kilometrów jakie oni posiadają na razie nie mamy szans. Nie jest to łatwe. Naszym marzeniem na ten rajd było wygranie odcinka specjalnego, dzisiaj byliśmy blisko podium. Jutro zobaczymy czy będzie to realne - mówił na mecie sobotniego etapu 6. w klasyfikacji WRC 2 Wojciech Chuchała.

W WRC 3 i JWRC pewnie lideruje Nil Solans, zaś w pierwszej z tych kategorii Jakub Brzezińśki zajmuje 4. lokatę.

Wyniki:

Kasyfikacja po OS 19 (czołowych 10 załóg):



1. Thierry Neuville (BEL)/Nicolas Gilsoul (BEL) Hyundai i20 Coupe WRC 2.10.26,3

2. Ott Tänak (EST)/Martin Jarveoja (EST) Ford RS Fiesta RS WRC + 3.1

3. Hayden Paddon (NZL)/Sebastian Marshall (GBR) Hyundai i20 Coupe WRC + 25.5

4. Sébastien Ogier (FRA)/Julien Ingrassia (FRA) Ford Fiesta RS WRC + 1:32.0

5. Dani Sordo (ESP)/Marc Marti (ESP) Hyundai i20 Coupe WRC + 1:43.8

6. Teemu Suninen (FIN)/Mikko Markkula (FIN) Ford Fiesta RS WRC + 2:06.2

7. Stéphane Lefebvre (FRA)/Gabin Moreau (FRA) Citroën C3 WRC + 2:20.3

8. Mads Østberg (NOR)/Ola Floene (NOR) Ford Fiesta RS WRC + 3:23.1

9. Elfyn Evans (GBR)/Daniel Barritt (GBR) Ford Fiesta RS WRC + 3:34.6

10. Andreas Mikkelsen (NOR)/Anders Jaeger (NOR) Citroën C3 WRC + 3:38.0

Zwycięzcy odcinków specjalnych:

OS 1 - Elfyn Evans

OS 2 - Thierry Neuville

OS 3 - Jari-Matti Latvala

OS 4 - Jari-Matti Latvala

OS 5 - Thierry Neuville

OS 6 - odwołany

OS 7 - Teemu Suninen

OS 8 - Thierry Neuville

OS 9 - Thierry Neuville

OS 10 - Elfyn Evans

OS 11 - Jari-Matti Latvala

OS 12 - Ott Tänak

OS 13 - Hayden Paddon

OS 14 - Thierry Neuville

OS 15 - Thierry Neuville

OS 16 - Hayden Paddon

OS 17 - Hayden Paddon

OS 18 - Thierry Neuville

OS 19 - Elfyn Evans

Liderzy:

OS 1 - Elfyn Evans

OS 2 - Thierry Neuville

OS 3 - 7 - Jari-Matti Latvala

OS 8 - Ott Tänak

OS 9 - 11 - Thierry Neuville

OS 12 - 13 - Ott Tänak

OS 14 - 15 - Thierry Neuville

OS 16 - 17 - Ott Tänak

OS 18 - 19 - Thierry Neuville