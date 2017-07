Rozbita grupa złodziei samochodów

Co najmniej kilkadziesiąt kradzieży pojazdów w Polsce ma na swoim koncie grupa przestępcza rozbita przez policjantów lubelskiego CBŚP. Funkcjonariusze zatrzymali czterech mężczyzn trudniących się tym procederem, jak też odzyskali 4 skradzione pojazdy.

Zdjęcie Zatrzymano cztery osoby, odzyskano cztery samochody /

Funkcjonariusze lubelskiego CBŚP od kilku miesięcy zajmowali się rozpracowaniem zorganizowanej grupy przestępczej trudniącej się kradzieżami pojazdów. Ustalili skład grupy i zaplanowali akcję zatrzymań. Jednocześnie w województwie mazowieckim i lubelskim zostało zatrzymanych 4 mężczyzn w wieku od 31 do 43 lat. Podczas przeszukania miejsc zamieszkania, policjanci znaleźli narzędzia służące do włamań do pojazdów.



Trafili też na dziuplę samochodową w powiecie parczewskim, w której był częściowo zdekompletowany Citroen C4 skradziony w Kielcach i podzespoły samochodowe pochodzące z kilkunastu pojazdów skradzionych w Polsce, Niemczech, Belgii oraz Wielkiej Brytanii.

Policjanci już wiedzą, że grupa ma na koncie kilkadziesiąt kradzieży i prób kradzieży pojazdów w województwach: lubelskim, mazowieckim, łódzkim, świętokrzyskim oraz podkarpackim.

Policjanci do tej pory odzyskali cztery pojazdy: Citroena C3 skradzionego w Warszawie, Citroen C4 skradzionego w Ożarowie Mazowieckim, Forda S-Max skradzionego w Rzeszowie i Forda S-Max skradzionego w Lublinie. Wszystkie te pojazdy trafiły do właścicieli.

W Prokuraturze Okręgowej w Lublinie, mężczyźni usłyszeli zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej trudniącej się kradzieżami pojazdów i paserstwa pojazdów. Jeden z zatrzymanych usłyszał zarzut kierowania zorganizowaną grupą przestępczą.

Zdjęcie Teren "dziupli" /

Zatrzymane osoby są dobrze znane policji. Były już notowane za pobicia, włamania, kradzieże.

Decyzją Sądu Rejonowego w Lublinie trzech mężczyzn zostało tymczasowo aresztowanych. Sprawa ma w dalszym ciągu charakter rozwojowy. Planowane są kolejne zatrzymania.