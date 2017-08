Wakacyjny konkurs Interii - trzecia edycja

Zdjęcie Wygraj Lexusa IS na wyjazd /INTERIA.PL Testy Lexus IS 300h – na przekór dieslom

Pomału zbliża się koniec wakacji, ale to nie oznacza końca lata i rodzinnych wyjazdów. Szczególnie, kiedy ma się pretekst w postaci nowego, zatankowanego pod korek, samochodu. Co powiecie na małą (albo dużą) wyprawę za kierownicą Lexusa IS?



Aby otrzymać ten samochód do swojej dyspozycji, wystarczy wziąć udział w kolejnej odsłonie naszego wakacyjnego konkursu. Należy wysłać nam, własnoręcznie wykonane, zdjęcie samochodu. Pomysłowe zdjęcie - w niezwykłym miejscu, w zabawnych okolicznościach - wszystko zależy od waszej kreatywności. Wyjątkowe auto, jako główny bohater takiej fotografii, również nie zaszkodzi.



Swoje zdjęcie należy wysłać na adres motokonkursy@firma.interia.pl. Zgłoszenia przyjmujemy od 17 do 31 sierpnia 2017 roku (szczegółowy regulamin znajdziecie TUTAJ). Oprócz zdjęcia, nie zapomnijcie podać swoich danych (imię i nazwisko, adres do korespondencji, numer telefonu), a także poniższego oświadczenia:

"Oświadczam, że:

1) zapoznałam/zapoznałem się z regulaminem konkursu "Pochwal się swoim samochodem - edycja druga" dostępnym pod adresem www.motoryzacja.interia.pl i akceptuję jego postanowienia,

2) wyrażam zgodę na przetwarzanie przez GRUPA INTERIA.PL sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Krakowie (os. Teatralne 9A, 31-946 Kraków) moich danych osobowych w celach związanych z organizacją Konkursu. Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne dla uczestnictwa w Konkursie. Oświadczam, że zostałem poinformowany o prawie wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz zgłoszenia żądania zaprzestania ich przetwarzania."

Ze wszystkich nadesłanych prac redakcyjne jury wybierze 10 najciekawszych, które następnie zostaną poddane opinii naszych czytelników (głosowanie odbędzie się w dniach 5-12 września 2017). Autor zdjęcia, które zdobędzie najwięcej głosów otrzyma główną nagrodę - voucher na tygodniowe użyczenie nowego Lexusa IS z pełnym bakiem, który może zrealizować w wybranym przez siebie terminie. Natomiast za drugie i trzecie miejsce w konkursie przewidujemy nagrody pocieszenia - zestaw gadżetów motoryzacyjnych.