F1: Alain Prost doradcą w zespole Renault

Czterokrotny mistrz świata Formuły 1 Alain Prost będzie w 2017 roku specjalnym doradcą zespołu Renault - potwierdził Jerome Stoll, szef francuskiego teamu, którego kierowcami są Niemiec Nico Huelkenberg i Brytyjczyk Jolyon Palmer.

Alain Prost

Głównym zadaniem Prosta jest doprowadzenie na koniec sezonu ekipy Renault do minimum piątego miejsca w klasyfikacji konstruktorów.

"Renault musi stać się konkurencyjne w stosunku do innych ekip. Mamy w tym roku nowy, zbudowany od podstaw samochód, którego osiągi - jak wskazują na to testy - powinny być zbliżone do innych czołowych zespołów. Wierzę, że w Renault 2017 drzemie wielki potencjał" - uważa Prost.

Francuski kierowca był mistrzem świata F1 w latach 1985, 1986, 1989 i 1993. Prost zwyciężył w 51 wyścigach Grand Prix (rekord został pobity przez Niemca Michaela Schumachera w sezonie 2001), w trakcie kariery w F1 startował w barwach Renault, McLaren, Ferrari i Williams.

Tegoroczny sezon, w którym zaplanowane jest dwadzieścia wyścigów, rozpocznie się 26 marca Grand Prix Australii na torze w Melbourne. Rywalizować będzie dziesięć zespołów, jedenasty - Manor Racing MRT wycofał się z powodu ogłoszenia upadłości.