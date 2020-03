Tak powstawała nasza testówka. To Porsche 911 carrera 4S

Początkowo nową generację porsche 911 z typoszeregu 992 można było kupić tylko w 450-konnej wersji S. Pod koniec ubiegłego roku pojawiła się Carrera 4S, czyli z napędem na wszystkie koła. I właśnie takie auto pojawiło się na naszym redakcyjnym parkingu. Nim opiszemy wrażenia z jazdy (a są one, jak można było przewidzieć… oszałamiające) zapraszamy do galerii zdjęć… z produkcji „naszej” porszawki”. Tak, tak. Na zdjęciach, które pokazują po kolei wszystkie fazy produkcji 911 zobaczycie dokładnie to auto.