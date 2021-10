Audi Q4 50 e-tron quattro na zdjęciach

ZDJĘCIA |

Q4 e-tron to trzeci już w ofercie Audi elektryk. Ten kompaktowy SUV powstał na dobrze już znanej, modularnej platformie MEB, co oznacza technologiczne pokrewieństwo z Volkswagenem ID.4 oraz Skodą Enyaq iV. Odmiana 50 quattro to obecnie najmocniejsza propozycja w gamie, korzystająca z dwóch silników elektrycznych, generujących w sumie 299 KM.