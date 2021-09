Porsche Cayenne GTS na zdjęciach

Cayenne GTS to SUV dla osób, które sportowy charakter auta definiują nie tylko przez jego osiągi. Choć mając 460 KM jest symbolicznie tylko mocniejszy od odmiany S, to napędza go już jednostka V8. To robi różnicę, podobnie jak sprint do 100 km/h w 4,5 s oraz ostrzejsze nastawy układu jezdnego.