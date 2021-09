Z wizytą w Sztokholmie...

ZDJĘCIA |

Szwedzi zakładają, że do 2030 roku z salonów będą wyjeżdżały wyłącznie samochody zelektryfikowane - elektryczne i hybrydy plug-in. W tym celu uruchomiono program dopłat - kupując takie auto szwedzki rząd dopłaca niespełna 25 tys. zł. Program działa, sprzedaż aut zelektryfikowanych notuje co roku kilkudziesięcioprocentowe wzrosty, przy podobnych spadkach sprzedaży aut spalinowych, szczególnie wysokoprężnych. Tymczasem na ulicach Sztokholmu wciąż przewagę mają auta spalinowe. I oczywiście rowery oraz hulajnogi. Zapraszamy do galerii zdjęć z wizyty naszego reportera w stolicy Szwecji.