Synoptycy prognozują opady śniegu. To oznacza trudne warunku na drogach.

We wtorek w kraju zachmurzenie duże. Na wschodzie opady deszczu, które na Suwalszczyźnie i Mazowszu, miejscami mogą marznąć i powodować gołoledź. Na pozostałym obszarze opady deszczu ze śniegiem lub śniegu, a w obszarach podgórskich i w górach opady śniegu. We wschodniej połowie kraju i na wybrzeżu wschodnim opady okresami o natężeniu umiarkowanym. Suma opadów na Pomorzu Wschodnim, Kujawach, Mazowszu, Warmii i Mazurach do 15 mm.