Volvo realizując swój manifest, w którym zobowiązuje się osiągnąć całkowitą neutralność klimatyczną do 2040 roku postanowiła oddać pokłon fanom aut klasycznych. Modele takie jak Volvo P1800, P220 Amazon, P164 to znane wszystkim kultowe samochody, które od lat 60. przyciągały wzrok zazdrosnych kierowców aut innych producentów. Sam Zbyszek Cybulski mknął po ulicach Warszawy swoim Volvo p1800 wykręcając szyję mieszkańców stolicy. Volvo doskonale wie jak bardzo konsumenci kochają te klasyczne modele, dlatego marka postanowiła przywrócić je, dając im nową, elektryczną duszę. Prezes firmy – Hakan Samuelsson często podkreśla, że przyszłość Volvo jest elektryczna, tym razem szokuje wszystkich wprowadzając na rynek 3 modele bazujące na klasycznym nadwoziu, ale z elektrycznym sercem. Do kolekcji elektrycznego portfolio Volvo dołączą kultowe auta, które spełnią różne potrzeby użytkowników. ;)