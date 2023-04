Przyszłość Skody, ciężarówki Scanii, targi PolSecure. Moto Flesz odc. 88

W tym odcinku m.in.: Targi Polsecure to doskonała okazja do zapoznania się z ofertą skierowaną do wszystkich służb mundurowych, odpowiedzialnych za bezpieczeństwo publiczne. Podczas imprezy zorganizowanej w Kielcach, można było zobaczyć między innymi środki ochrony osobistej, sprzęt ratowniczy oraz systemy łączności i dowodzenia. Druga edycja cieszyła się dużym zainteresowaniem przedstawicieli branży: policjantów, żołnierzy czy też ratowników medycznych. • Sześć nowych modeli elektrycznych do 2026 roku – tak wygląda program transformacji Skody na najbliższe lata. Planowane do produkcji modele, to między innymi mały SUV segmentu B, w cenie do 25 tysięcy euro. Odpowiednik spalinowego Karoqa, nazywać się będzie Elroq i zadebiutuje wiosną 2024 roku. Zmodernizowana Skoda Enyaq pojawi się w sprzedaży w połowie 2025 roku, z ceną bazową poniżej 40 tysięcy euro. Jeszcze w tym roku pokazane zostaną nowe generacje modeli Superb i Kodiaq, z silnikami wysokoprężnymi, benzynowymi oraz hybrydami plug-in. • W deszczowych Bieszczadach mieliśmy okazję uczestniczyć w Scania Super Challegne – konkursie z elementami doskonalenia techniki jazdy organizowanym dla kierowców zawodowych. Instruktorzy Scanii przekonują, że dzięki odpowiedniej technice jazdy, pozwalającej w pełni wykorzystać najnowocześniejszą technikę, można obniżyć zużycie paliwa nawet o 8 do 12 proc. Biorąc pod uwagę, że zestaw w transporcie międzynarodowym przejeżdża często miedzy 12 a 15 tys. km miesięcznie, dla przewoźnika oznacza to oszczędności idące w tysiące litrów oleju napędowego rocznie. Oprócz ciągników siodłowych szwedzkiego producenta mogliśmy też zapoznać się z możliwościami – stworzonej specjalnie dla kierowców – aplikacji Scania Driver, z poziomu której można np. sprawdzić czas pracy, poziom paliwa, zgłosić usterkę, zaplanować wizytę w serwisie czy np. zdalnie sterować ogrzewaniem kabiny. Mieliśmy też okazję poznać entuzjastyczną społeczność kierowców, w tym wielu kobiet, dla których słowo Scania nie oznacz