Zmiany w punktach karnych, najmocniejsze w historii BMW. Moto flesz odc. 86

W tym odcinku m.in.:• Dacia żegna silniki wysokoprężne, stawia na LPG. Będą też elektryki. • Honda wprowadza do sprzedaży nowoczesnego scrumblera w retro stylu – model CL500. • BMW XM Red Label to najmocniejszy seryjny model w historii marki. • Dla poprawy bezpieczeństwa na polski drogach, w sejmie procedowane są przepisy przywracające kursy reedukacyjne. I punkty karne kasować się będą po roku, a nie po dwóch latach. Czyli wracamy do starych zasad. • Krzemowe andoy w akumulatorach trakcyjnych mogą być przełomem w elektromobilności. Branża tego naprawdę potrzebuje. • Chińska marka Omoda wchodzi do Europy z modelami… spalinowymi. Wbrew aktualnym trendom.