Stop? Czasami tylko w teorii

Policjanci wspólnie z GDDKiA połączyli siły, aby uzmysłowić kierowcom, jak niebezpiecznym zachowaniem jest zignorowanie znaku "STOP". To, jak przed "STOPEM" zachowują się niektórzy nieodpowiedzialni kierujący zarejestrował policyjny dron. To, do czego może doprowadzić ignorowanie przepisów ruchu drogowego, dobitnie zobrazował materiał zarejestrowany przez kamery GDDKiA.