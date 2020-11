Kierowca tira doprowadził do poważnej kolizji i uciekł?

Policjanci z drogówki zostali wezwani do bardzo groźnie wyglądającego zdarzenia. Kierująca Fordem Focusem zjechał do przydrożnego rowu, jej auto uderzyło w przepust, dachowało, a następnie spadło na koła po drugiej stronie. Według relacji poszkodowanej, nadjeżdżający z naprzeciwka tir zmusił ją do zjechania z drogi, aby uniknąć kolizji. Jego kierowca odjechał, świadków którzy widzieliby dokładnym moment zdarzenia brak. Jak zakończy się ta sprawa?