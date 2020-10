Niesamowita reklama na Burj Khalifa

Kraje Zatoki Perskiej znane są z zamiłowania do mocnych i ekskluzywnych samochodów - im szybciej, głośniej i bardziej ostentacyjnie, tym lepiej. W teorii nowy model Porsche nie powinien mieć tam problemu ze znalezieniem klientów i to całkiem sporej ich rzeszy. Szczególnie kiedy mowa o pięciometrowej limuzynie, która ma nawet 761 KM.



Problem jedynie w tym, że mówimy o Taycanie, czyli pierwszym elektryku marki. Piekielnie szybki, ale bezgłośny samochód prawdopodobnie wzbudzi sporo sceptycyzmu, w krajach ropą naftową płynących. Z drugiej strony Taycan już teraz zdobył pozycję najlepiej sprzedającego się Porsche w Europie, więc powyższe obawy mogą być nieuprawnione.



Nie ma natomiast wątpliwości co do tego, że Porsche wie, jak zrobić mocne wejście na nowy rynek. Niemcy przygotowali pokaz, wyświetlany na najwyższym budynku świata - Burdż Chalifa w Dubaju. Przypominają w nim, że każde Porsche ma duszę, a teraz przyszedł czas na "duszę zelektryfikowaną", co jest reklamowym sloganem Taycana.