Próbowała zatrzymać radiowóz staczający się do jeziora. Policjantka wpadła pod auto, straciła przytomność

Policjantka z województwa pomorskiego została potrącona przez radiowóz, który staczał się do jeziora. 32-letnia funkcjonariuszka znalazła się pod samochodem i straciła przytomność. Kobietę spod auta wyciągnęli wezwani na miejsce strażacy.



Policjantka patrolowała wraz z drugim funkcjonariuszem plażę nad jeziorem Ostrowite. Miała zauważyć staczający się radiowóz i próbować go zatrzymać. Została wciągnięta pod samochód i straciła przytomność. Po tym jak z pomocą strażaków udało się ją wyciągnąć spod auta, kobieta odzyskała świadomość. Na miejsce wezwano Lotnicze Pogotowie Ratunkowe, które śmigłowcem zabrało ją do szpitala. Kobieta jest funkcjonariuszką komendy w Czersku.