Aston Martin V8 Volante. Jeździł nim David Beckham

Jeździł nim David Beckham, teraz został wystawiony na sprzedaż. Aston Martin V8 Volante to kultowy samochód produkowany w latach 80-tych ubiegłego wieku. Samochód jest w idealnym stanie i został wystawiony na sprzedaż przez oficjalnego przedstawiciela marki, firmę Aston Martin Works. Cena wywoławcza wynosi 445 000 funtów, czyli w przeliczeniu ok. 2,2 miliona zł.

- To jest Aston Martin V8 Volante znany również jako X-Pack lub seria 3. To samochód z 1988 roku, wykończony w kolorze czerwonym Windsor ze skórą w kolorze kremowym. W latach 80-tych był jednym z najlepiej przyśpieszających samochodów. Konkurował bezpośrednio z takimi autami jak Lamborghini Countach czy Ferrari Testarossa. Marka Aston Martin ma bardzo długą historię. Jedną z najdłuższych, jeśli chodzi o firmy produkujące samochody w bardzo ograniczonej liczbie. Są to wyjątkowe pojazdy - powiedział Julian Wren, dyrektor do spraw dziedzictwa w firmie Aston Martin Works.