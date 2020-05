Specjalne zasady na parkingach w galeriach handlowych. Czy można tam dostać mandat?

Od 4 maja w całej Polsce mogą już działać centra i galerie handlowe. W najbliższym czasie będą one jednak funkcjonowały w tzw. nowym reżimie sanitarnym. To oznacza, że np. do sklepów wejdzie określona liczba klientów, restauracje sprzedają jedzenie tylko na wynos, a w niektórych butikach nie można przymierzać ubrań. Nowe zasady obowiązują również na parkingach w galeriach handlowych. Zgodnie z rządowym rozporządzeniem co drugie miejsce powinno pozostać tam wolne.

Co jednak w sytuacji, kiedy zmotoryzowanych klientów będzie zbyt wielu?

Rozporządzenie przewiduje, że w przypadku, gdy chętnych będzie więcej, samochody można parkować obok siebie, ale pamiętając o zachowaniu dystansu przy wsiadaniu i wysiadaniu z pojazdów. Jednocześnie rząd nie określił jaka kara grozi kierowcy za łamanie zasady parkowania i w jaki sposób miałaby być wyegzekwowana.