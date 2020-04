Wojsko może zająć twój samochód. Obywatelski obowiązek

Z powodu rozprzestrzeniającej się pandemii koronawirusa 20 marca wprowadzono w Polsce stan epidemii. To oznacza, że rząd na podstawie specjalnych ustaw może nakładać na obywateli pewne obowiązki. Jednym z nich może być np. udostępnienie własnego pojazdu. Głównie tyczy się to właścicieli busów, samochodów dostawczych lub ciężarówek.

- Osoby, które są właścicielami klasycznych samochodów osobowych mogą spać spokojnie, ponieważ nie będą to atrakcyjne pojazdy dla wojska czy administracji rządowej - powiedział dr Łukasz Bernatowicz.

Co ważne, nie możemy sprzeciwiać się takiej prośbie ani żądać rekompensaty, bo jest to nasz obywatelski obowiązek.

Na podstawie specustawy organy państwowe mogą również zgłosić się o pomoc do warsztatów samochodowych. (x-news)