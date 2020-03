Toyota proace w Alpach

Toyota Proace, którą jakiś czas temu testowaliśmy we francuskich Alpach może przewieźć nawet do 1400 kg ładunku, a w osobowej odmianie Verso Shuttle zapewnić konfigurację 8 lub 9 miejsc. Do tego dochodzi aż 11 kombinacji nadwozia i długości, a także trzy miejsca z przodu oraz 5 wersji silnikowych.

Samochody dostawcze były przez lata projektowane bez nadmiernej dbałości o komfort dla kierowcy i pasażerów. Ich zadaniem było przewieźć towary z punktu A do punktu B, miały być wytrzymałe i niezawodne. Dzisiaj samochód tego typu - oprócz walorów użytkowych - powinien zapewnić komfort na poziomie samochodu osobowego.



Na liście zalet Toyoty Proace można znaleźć - oprócz legendarnej już niezawodności tej marki - komfortowe wyposażenie, w tym klimatyzacja w odmianie manualnej lub automatycznej, centralny zamek, elektryczne szyby z przodu, gniazdo 12V na desce rozdzielczej oraz fotel kierowcy z podłokietnikiem. Zaletą samochodu jest także ergonomia. Do dyspozycji pasażerów pierwszego rzędu siedzeń pozostaje ruchomy stolik idealny do trzymania dokumentów czy laptopa, a wysoko zamontowany lewarek dźwigni zmiany biegów ułatwia codzienną pracę.



Samochód może być też wyposażony w system audio ze zintegrowanym wyświetlaczem, Bluetooth i wejściem USB. Fotel kierowcy oprócz regulacji wysokości może mieć również regulację odcinka lędźwiowego.





