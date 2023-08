Za nami krwawy weekend na drogach. Policja ujawniła statystyki

Wypadek Megane. Zginęło trzech przyjaciół

Do jednego z bardzo drastycznych zdarzeń doszło w nocy z piątku na sobotę w miejscowości Harmęże. Po godz. 3.00 nad ranem koło Oświęcimia w Małopolsce dachowało żółte Renault dachowało żółte Renault Megane R.S. Duża prędkość oraz brawura odebrała życie trzem młodym mężczyznom. Około godz. 3.30 na skutek uderzenia w przepust i dachowania, na ul. Borowskiego zginęło trzech przyjaciół - mieli 17, 21 i 23 lata.

Zginęli dziadkowie i wnuczki. Wymusili Lexusowi pierwszeństwo

Do kolejnej tragedii doszło w sobotę ok. godz. 17.00 we wsi Słomianka, gdzie kierujący Audi nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu kierowcy lexusa jadącemu - od strony Sokółki - drogą wojewódzką 673. Po zderzeniu oba auta dachowały i wpadły do rowu. Ofiary śmiertelne to 63-letni kierowca Audi oraz - podróżujące z nim - 59-letnia kobieta i dwie dziewczynki w wieku 9 i 15 lat. Do szpitala trafiła jeszcze jedna nastolatka, która również podróżowała niemieckim sedanem oraz kierowca flagowego, japońskiego coupe.

Dachowali w lesie. Autem podróżowało 9 osób

Policyjny pościg za pijanym kierowcą w miejscowości Miedzno (woj. kujawsko-pomorskie) zakończył się strasznym wypadkiem. Kierujący czerwonym Peugeotem 206 zignorował polecenia funkcjonariuszy i podjął próbę ucieczki. Kiedy samochód zjechał na leśną drogę, mężczyzna stracił panowanie nad maszyną, a samochód dachował. Autem, jak się później okazało, podróżowało w sumie 9 osób - wszystkie wypadły z pojazdu.

Najczęściej zabija prędkość i brak uwagi

Skutkiem znacznej ilości zdarzeń, do których doszło w miniony weekend, była - oczywiście - nadmierna prędkość i brawura, jak również brak uwagi i skupienia. Bardzo często do kolizji i śmiertelnych zdarzeń dochodziło w wyniku nie ustąpienia pierwszeństwa. Rzecz jasna, pijanych kierowców nie można w żaden sposób wytłumaczyć. Każdego dnia zatrzymano średnio 300 nietrzeźwych osób. Pijaństwo na polskich drogach to plaga.