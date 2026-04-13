Changan Deepal S05 to jeden z dwóch SUV-ów (obok Deepala S07), którymi chińska marka rozpoczyna działalność na Starym Kontynencie. Fakt, nazwa może jeszcze brzmieć egzotycznie, ale Changan to jeden z czterech największych chińskich producentów samochodów. Masową produkcję aut rozpoczął w latach 80., a w samym 2025 roku wyprodukował 2,9 mln pojazdów.

Pozycję Changana z europejskiego punktu widzenia legitymizują również spółki joint venture, które posiada on z doskonale znanymi na Starym Kontynencie Fordem i Mazdą. Nawet w samej Europie firma obecna jest od dekad. Przykładowo, od 2001 roku działa centrum projektowe marki zlokalizowane w Turynie.

Teraz jednak Changan zdecydował się na wzmocnienie swojej obecności na Starym Kontynencie poprzez zaoferowanie samochodów pod własną marką. I właśnie na potrzeby europejskiej klienteli odpowiadać ma Deepal S05. Ten SUV segmentu C określany jest przez producenta jako "strategiczny krok" w ekspansji na rynki europejskie.

Changan jako marka co prawda działa obecnie w takich krajach Starego Kontynentu jak Niemcy, Wielka Brytania, Holandia czy Grecja. Polska wciąż czeka na oficjalne wprowadzenie tego brandu na rynek. My jednak już mieliśmy możliwość zapoznania się z Deepalem S05. Zapraszamy do obejrzenia materiału wideo.