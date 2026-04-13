Changan Deepal S05 to początek chińskiej ofensywy w Europie. Wkrótce w Polsce
Changan Deepal S05 to jeden z dwóch SUV-ów, którymi chińska marka rozpoczyna działalność w Europie. Mimo że firma dopiero teraz startuje ze sprzedażą aut, to na Starym Kontynencie obecna jest już od dekad. Jeszcze przed oficjalnym debiutem Changana nad Wisłą sprawdziliśmy, czego po Deepalu S05 mogą spodziewać się polscy klienci.
Changan Deepal S05 to jeden z dwóch SUV-ów (obok Deepala S07), którymi chińska marka rozpoczyna działalność na Starym Kontynencie. Fakt, nazwa może jeszcze brzmieć egzotycznie, ale Changan to jeden z czterech największych chińskich producentów samochodów. Masową produkcję aut rozpoczął w latach 80., a w samym 2025 roku wyprodukował 2,9 mln pojazdów.
Pozycję Changana z europejskiego punktu widzenia legitymizują również spółki joint venture, które posiada on z doskonale znanymi na Starym Kontynencie Fordem i Mazdą. Nawet w samej Europie firma obecna jest od dekad. Przykładowo, od 2001 roku działa centrum projektowe marki zlokalizowane w Turynie.
Teraz jednak Changan zdecydował się na wzmocnienie swojej obecności na Starym Kontynencie poprzez zaoferowanie samochodów pod własną marką. I właśnie na potrzeby europejskiej klienteli odpowiadać ma Deepal S05. Ten SUV segmentu C określany jest przez producenta jako "strategiczny krok" w ekspansji na rynki europejskie.
Changan jako marka co prawda działa obecnie w takich krajach Starego Kontynentu jak Niemcy, Wielka Brytania, Holandia czy Grecja. Polska wciąż czeka na oficjalne wprowadzenie tego brandu na rynek. My jednak już mieliśmy możliwość zapoznania się z Deepalem S05. Zapraszamy do obejrzenia materiału wideo.