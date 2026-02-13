Wystawa Castrol Ikony Motoryzacji odbywa się już po raz piąty. W czasie obecnej edycji na stadionie PGE Narodowy zgromadzono pojazdy ze ściśle ograniczoną liczbą egzemplarzy, jak Bugatti Chiron Pur Sport czy Pagani Utopia Roadster (w przypadku drugiego auta to pierwszy egzemplarz, który trafił do Polski).

Nie zabrakło samochodów, które przez lata zapisały się w pamięci zbiorowej i tak przykładem jest Mercedes SLR McLaren czy, mający szczególne znaczenie w sercach wielu Polaków, Volkswagen Passat B5. Ale z silnikiem W8.

Skoro już przy Passacie jesteśmy, to warto zwrócić uwagę również na pojazdy, które nie kojarzą się jednoznacznie z mianem "ikon", ale w historii motoryzacji niewątpliwie się zapisały. Takim przykładem jest Fiat Multipla.

O samochodach zgromadzonych na wystawie można długo opowiadać, ale lepiej je zobaczyć. Zapraszamy na materiał wideo.