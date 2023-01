W Polsce może powstać nowy zakład Volkswagena. Dwie potencjalne lokalizacje

Jak dowiedziała się "Rzeczpospolita", budowa fabryki miałaby ruszyć w 2025 roku, a start produkcji jest planowany na 2027 rok. Wartość inwestycji szacowana jest na około 2 mld euro. Producenci Volkswagen planuje przestoje w najważniejszej fabryce. Co to oznacza dla klientów?

Nowy zakład Volkswagena w Polsce? Decyzja na dniach

"Ostateczna decyzja co do finalnej lokalizacji może zostać podjęta już w najbliższych dniach. Jak powiedział tuż przed Bożym Narodzeniem na spotkaniu z inwestorami prezes Grupy VW Oliver Blume, zostanie ona zakomunikowana +naprawdę wkrótce+. Wcześniej Volkswagen zapowiadał, że może to być nawet koniec 2022 roku" - czytamy we wtorkowym wydaniu "Rz".

Dziennik przypomniał, że w grudniu 2022 roku niemiecki koncern wydał oświadczenie, w którym poinformował, iż "obecna sytuacja gospodarcza zmusza do odsunięcia decyzji w czasie. Ale Volkswagen AG oraz nasza firma zajmująca się produkcją baterii, PowerCo, nieustannie prowadzi ocenę potencjalnych lokalizacji dla naszej kolejnej gigafabryki w Europie".

Reklama

Fabryka baterii Volkswagena. Głogów, Jawor albo Słowacja

Według gazety kilka niezależnych - choć w każdym wypadku również anonimowych - źródeł potwierdza, że w Polsce zostały wstępnie wybrane dwie lokalizacje, gdzie miałaby szanse stanąć fabryka.

"To okolice Głogowa, albo sąsiedztwo Jawora, gdzie wcześniej zainwestował już Mercedes-Benz" - czytamy. Jak podaje dziennik, władze samorządowe czekają na ostateczne rozstrzygnięcie. "Wtedy będziemy komentować" - usłyszała "Rz" w Jaworze i Głogowie.

Pierwsza ze wskazanych lokalizacji znajduje się w Wałbrzyskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej, druga na terenie Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, obie w pobliżu autostrady A4 i ekspresówki S3, z dogodnym połączeniem kolejowym. Volkswagen ma już jeden zakład na terenie strefy legnickiej - w Polkowicach. Produkuje tam silniki do samochodów.

***