W Polsce może powstać fabryka akumulatorów przyszłości

"Puls Biznesu" informuje, że kolejna firma chce budować w Europie fabrykę baterii do samochodów elektrycznych. "Tajwańska firma ProLogium brała pod uwagę 13 europejskich krajów. Na krótkiej liście zostało pięć: Polska, Francja, Niemcy, Holandia i Wielka Brytania. Inwestycja ma sięgnąć 8 mld USD w ciągu dziesięciu lat i zostać zrealizowana w trzech fazach" - czytamy.

120 GWh mocy produkcyjnej

Według dziennika, fabryka, o docelowej mocy produkcyjnej na poziomie 120 GWh, będzie pierwszym zagranicznym zakładem ProLogium wytwarzającym baterie elektryczne nowej generacji: ze stałym elektrolitem. Do 2031 r. powinno w nim pracować ponad 6,5 tys. osób. Firma szuka regionu z wykwalifikowanymi pracownikami i łańcuchem dostaw w elektromobilności, dostępem do sieci transportowej, odnawialnych źródeł energii, bezpieczeństwem energetycznym i zachętami rządowymi.

Decyzja będzie podjęta najwcześniej w I kw. 2023 r. Produkcja ma ruszyć niewiele później, a już w drugim półroczu planowane jest zwiększanie mocy.

ProLogium to światowy potentat

"Nie komentujemy procesów i prowadzonych rozmów. Mogę natomiast powiedzieć, że Tajwan należy do priorytetowych dla nas kierunków. To ważny partner. Byliśmy tam niedawno z misją gospodarczą, a do Polski przyjeżdżają już kolejne misje z tego kraju" — powiedział Marcin Graczyk, rzecznik PAIH.

Według "Pulsu Biznesu" projekt jest bardzo atrakcyjny. Założone w 2006 r. ProLogium jest pierwszym na świecie masowym producentem baterii ze stałym elektrolitem litowo-ceramicznym. Pilotażowa partia prawie 8 tys. takich baterii (o mocy od 50 do 60 Ah) została dostarczona globalnym producentom samochodów do testów i badań. Firma ma 500 patentów. Dotychczas wyprodukowała ponad 1 mln wykorzystywanych w elektronice baterii o mocy od 15 mAh do 1 Ah.

Jednym z europejskich partnerów ProLogium jest Mercedes, który testuje ogniwa Tajwańczyków od 2016 r. W lutym tego roku firmy podpisały umowę o współpracy dotyczącej nowej generacji ogniw akumulatorowych. Niemiecki koncern, który w Jaworze ma fabrykę silników, zamierza wprowadzić auta z akumulatorami półprzewodnikowymi w drugiej połowie tej dekady.

