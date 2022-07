Grupa Volkswagena upatruje szansy na to, aby pozostać czołowym producentem samochodów na świecie, w rozwoju oprogramowania ze szczególnym naciskiem na technologię związaną z autonomiczną jazdą.

Wyposażenie Volkswagena w formie czasowej subskrypcji

Jednym z głównym założeń dla rozwoju oprogramowania w całej grupie Volkswagena, jest stworzenie wspólnej platformy, na której użytkownicy Volkswagena, Skody czy Bentleya będą mogli, niczym aplikację, wykupić dostęp do danej funkcji wyposażenia samochodu. Kluczem do zaistnienia takiego rozwiązania jest jednak znalezienie sposobu na to, aby każde auto mogło być aktualizowane online, w czasie rzeczywistym. Nad tym właśnie obecnie skupia się Cariad.

Aktualizacje miałyby się odbywać się w sposób niezauważony dla kierowcy, tak aby nie rozpraszać go podczas jazdy i nie ingerować w pracę systemu info-rozrywki.

Volkswagen chce być autonomiczny - nie on pierwszy

Jednym z głównych założeń, nad jakimi ma pracować Cariad, jest wprowadzenie czasowej autonomii jazdy w samochodach koncernu Volkswagena. Chodzi o takie rozwiązanie, kiedy kierowca przez dedykowaną platformę uruchamia funkcję, dzięki której za dodatkową opłatą samochód pokona samodzielnie np. następne 100 km. W efekcie kierowca zapłaci za tyle jazdy autonomicznej, ile faktycznie jej wykorzysta, a koncern zdobędzie dodatkowe źródło dochodu. W przeciwieństwie do obecnej sytuacji, w której za wyposażenie płacimy raz i korzystamy "bezpłatnie" ile chcemy.

Już w styczniu o podobnym rozwiązaniu wspomniało Volvo. System, który Szwedzi nazwali Ride Pilot ma być właśnie subskrypcyjną wersją jazdy autonomicznej dostępną w nadchodzącym flagowym, elektrycznym SUV-ie marki. Samochód ma się pojawić jeszcze w tym roku, a zarząd marki cały czas dyskutuje na temat tego, ile będzie kosztowało korzystanie z opcji autonomicznej jazdy. Niemniej Volvo przewiduje, że rozwiązanie to będzie bardzo popularne wśród klientów marki.

