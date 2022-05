Volkswagen wybuduje w Polsce nową fabrykę? Trwają negocjacje

Nowa fabryka Volkswagena może powstać w Polsce

Volkswagen nie od dziś mówi, że chce stać się liderem na rynku samochodów elektrycznych, a to wymaga odpowiednich inwestycji. Jedną z nich ma być nowa fabryka baterii, która zapewni dostawy ogniw do wszystkich modeli, bazujących na platformie MEB. Skorzystają z niej więc samochody Volkswagena, Skody, Seata, ale także niektóre modele Audi.

Plany zakładają, że fabryka rozpocznie produkcję w 2027 roku, ale niewiadomą pozostaje jej lokalizacja. Pod uwagę brane są Czechy, Słowacja, Węgry oraz Polska. Za kandydaturą naszego kraju przemawia wiele - choćby to, ile już zakładów Volkswagena tu się znajduje. Volkswagen Poznań ma fabrykę w Antoninku, we Wrześni, odlewnię w Wildzie oraz zakład zajmujący się zabudowami specjalnymi w Swarzędzu. Decyzja w sprawie nowej fabryki ma zapaść w połowie tego roku.

Skoda rozbudowuje swoją fabrykę o linię produkcji baterii

Naszym bardzo groźnym rywalem są oczywiście Czechy, choćby z racji faktu, że Skoda należy do Grupy Volkswagena. Koncern już teraz poczynił tam kolejne inwestycje, rozbudowując fabrykę w Mladej Boleslav o linię produkcyjną baterii. Korzystać z nich będą modele wszystkich jego (popularnych) marek.

Początkowo plan zakłada produkcję 250 tys. pakietów baterii rocznie, co od przyszłego roku ma zwiększyć się do 380 tys. Powstające tu baterie mają 55, 62 lub 82 kWh pojemności. Fabryka miała już wcześniej doświadczenie w produkcji akumulatorów, ponieważ od 2019 roku powstają tu pakiety do hybryd plug-in.

