- Na początku 2021 roku uruchomiliśmy projekt, który zakłada kompensację śladu węglowego naszego parku dziennikarskiego. Po każdym teście dziennikarskim samochodu marki Volkswagen napędzanego silnikiem spalinowym, czyli zarówno samochodu spalinowego, jak i hybrydy typu plug-in, dziennikarz może wybrać jedną z trzech lokalizacji w Polsce, w których ślad za testem zasadzimy 70 drzew - wyjaśnia w rozmowie z agencją Newseria Biznes Hubert Niedzielski, kierownik ds. PR marki Volkswagen.

Połowę aut testowych można ładować

Co drugie auto w parku dziennikarskim Volkswagena ma już możliwość ładowania z gniazdka dzięki napędowi elektrycznemu lub hybrydowemu typu plug-in. Koncern poszedł jednak o krok dalej i obecnie dziennikarze, którzy testują samochody marki napędzane silnikiem spalinowym, mogą sami wskazać jedną z trzech lokalizacji w Polsce, gdzie we współpracy z Polskim Związkiem Zrzeszeń Leśnych zostaną zasadzone nowe drzewa.

Reklama

- W Czarnowie kiedyś rosły potężne sosny, brzozy i dęby, ale w 2017 roku Pomorze dotknęła klęska żywiołowa. Po przejściu trąby powietrznej ok. 95 proc. drzewostanu zostało zniszczone. Okoliczne miejscowości i zabudowania zostały zniszczone w bardzo dużym stopniu, podobnie jak wszystkie uprawy leśne. Trąba powietrzna w tym rejonie zniszczyła setki hektarów lasów państwowych i prywatnych - dodaje Piotr Śmigielski z Polskiego Związku Zrzeszeń Leśnych.

Obok Czarnowa lokalizacje wyselekcjonowane przez Volkswagena wraz z PZZL to również poklęskowy teren we wsi Ryboły, w okolicach Puszczy Knyszyńskiej, który w 2016 roku spustoszył huragan, oraz las górski w rejonie Babiej Góry, położony w miejscowości Zawoja w bezpośrednim sąsiedztwie Babiogórskiego Parku Narodowego. Volkswagen szacuje, że projekt kompensacji śladu węglowego samochodów testowych z parku dziennikarskiego tylko w tym roku przyczyni się do wysadzenia na tych terenach ok. 50 tys. nowych drzew, czyli ponad 8 ha lasu.

Way to Zero - Volkswagen redukuje emisję CO2

Grupa Volkswagen jest pierwszym koncernem motoryzacyjnym, który zobowiązał się do realizacji celów klimatycznych zawartych w porozumieniu paryskim. Już w tej chwili koncern konsekwentnie zmniejsza swoją emisję CO2 i stopniowo przechodzi na wykorzystanie energii z odnawialnych źródeł.

- Strategia Way to Zero marki Volkswagen określa nasze dążenia do osiągnięcia pełnej neutralności pod względem emisji dwutlenku węgla. Chcemy spełnić postanowienia porozumienia paryskiego i najpóźniej do 2050 roku osiągnąć pełną neutralność węglową na każdej płaszczyźnie naszej działalności - nie tylko przez pryzmat oferowanych przez nas produktów, ale i innych rozwiązań oraz całej działalności naszej marki. Już teraz podejmujemy konkretne kroki w tym kierunku - mówi kierownik ds. PR marki.

Realizacja strategii Way to Zero przejawia się też m.in. w ofercie Volkswagena, w której sukcesywnie pojawia się coraz więcej samochodów elektrycznych. Co więcej, ID.3 i ID.4 to pierwsze modele marki produkowane w sposób całkowicie neutralny pod względem emisji dwutlenku węgla. Powstają w fabryce w niemieckim Zwickau, która jest w 100 proc. przystosowana do produkcji "elektryków".

- Także w Polsce podejmujemy szereg tego typu inicjatyw związanych z procesem produkcji. Wszystkie fabryki Volkswagena w Polsce produkują z neutralnym bilansem węglowym - mówi Hubert Niedzielski.

Według danych przytaczanych przez KE transport drogowy jest źródłem 1/5 emisji gazów cieplarnianych w UE, z czego ponad połowa pochodzi z samochodów osobowych. To jeden z nielicznych sektorów, w którym emisje CO2 nadal rosną - w 2019 roku średni poziom emisji z nowych samochodów wzrósł do 118,5 g CO2/km.

- Odpowiedzialne marki - w tym motoryzacyjne - muszą podejmować szereg kroków pokazujących, że walka z kryzysem klimatycznym leży w zakresie naszej odpowiedzialności. Mamy swoją rolę do odegrania - podkreśla kierownik ds. PR marki Volkswagen.

***