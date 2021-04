Toyota zaufała Niemcom i Francuzom. Teraz żałuje...

Kilka dni temu Toyota ogłosiła - drugą w tym roku - akcję serwisową. Chodzi o ponad 7 tys. sprzedanych w Polsce samochodów, w których naprawić trzeba siniki. Ściślej - dostarczone przez BMW jednostki wysokoprężne.

Zdjęcie Toyota Avensis typoszeregu T27 / INTERIA.PL

Akcją serwisową objętych jest 7045 egzemplarzy, wyprodukowanych w Wielkiej Brytanii, Turcji i Japonii (między 2 marca 2015, a 4 maja 2018 roku), modeli: Avensis, Auris, Corolla i RAV4. Wszystkie mają pod maską wysokoprężną jednostkę o pojemności 2,0 l produkcji BMW.



Jak czytamy w komunikacie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: "w samochodach może dojść do wewnętrznego wycieku płynu chłodzącego w chłodnicy Układu Recyrkulacji Spalin (chłodnicy EGR). Może to spowodować mieszanie się płynu chłodzącego z sadzą, co w połączeniu z wysoką temperaturą, jaka panuje w module EGR, może doprowadzić do wytworzenia się tlących nagarów w chłodnicy EGR oraz kolektorze dolotowym, skutkując uszkodzeniami termicznymi w układzie dolotowym. Wystąpienie takiej sytuacji powoduje spadek mocy silnika i zapalenie się lampki kontrolnej sygnalizującej awarię, ale także stopienie kolektora dolotowego lub powstania pożaru".



Mowa oczywiście o następstwach słynnej na całym świecie wpadki BMW dotyczącej wadliwej chłodnicy EGR, która - w skali globu - doprowadziła do licznych pożarów aut niemieckiej marki. Jak poinformował Interię Hubert Fronczak z BMW Polska - akcje techniczne uzgodnione w połowie sierpnia 2018 roku dla krajów europejskich i azjatyckich obejmowały początkowo około 480 tysięcy pojazdów BMW z silnikiem wysokoprężnym.



"W ramach dalszych badań silników o podobnej konfiguracji technicznej BMW Group zidentyfikowała pojedyncze przypadki pojazdów, które nie zostały uwzględnione w pierwotnych akcjach technicznych. Te pojedyncze przypadki nie stwarzały znaczącego ryzyka dla naszych klientów. BMW Group zdecydowała się jednak na dalsze ograniczenie tego minimalnego ryzyka poprzez rozszerzenie akcji technicznych w poszczególnych krajach. Naszym celem jest wzmocnienie zaufania klientów do naszych produktów" - dodaje Fronczak.



W sumie obie akcje (początkowa i rozszerzona) obejmują łącznie około 1,6 mln pojazdów BMW na całym świecie, wyprodukowanych od sierpnia 2010 roku do sierpnia roku 2017. Poszczególne okresy produkcji różnią się w zależności od modelu. "Właściciele aut, których akcja dotyczy, są informowani i zapraszani do warsztatu na kontrolę" - tłumaczy przedstawiciel BMW.

Zdaniem polskiego oddziału niemieckiej marki, w tym momencie stopień wykonania akcji dla Polski to blisko 80 proc. Właściciele BMW mogą sprawdzić, czy ich auta kwalifikują się do nieplanowanej wizyty w serwisie kontaktując się z dealerem lub samodzielnie za pośrednictwem internetu (www.service-bmw.pl).



Warto dodać, że to nie pierwszy raz, gdy współpraca z zewnętrznymi dostawcami odbija się Toyocie głęboką czkawką. Do tej pory - od początku roku - Japończycy ogłosili w Polsce dwie akcje serwisowe. Pierwsza dotyczyła... dostarczanego przez francuzów modelu ProAce, czyli technicznego brata bliźniaka Citroena Jumpy. W tym przypadku źródłem problemów również ma być silnik. W autach dochodzić może do "przedwczesnego zużycia paska rozrządu", a w ramach kampanii serwisowej - oprócz samego paska - wymiana dotyczyć ma również kół zębatych wału korbowego i wałka rozrządu oraz pompy paliwa wysokiego ciśnienia...

